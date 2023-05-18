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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

" حضارة أبهرت العالم" آثار الإسماعيلية تشارك في اليوم العالمي للمتاحف

الاحتفالية
الاحتفالية

شاركت إدارة السياحة بمحافظة الاسماعيلية، في احتفالية متحف الإسماعيلية، باليوم العالمي للمتاحف 2023، حيث نظم المتحف "معرض مؤقت "تزامنًا مع احتفال وزارة السياحة والآثار باليوم العالمي للمتاحف.


تضمن الاحتفالية عرض لمجموعة من القطع الأثرية المتميزة التي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة،  حيث تم اختيار قطع أثرية متميزة لعرضها فى فاترينة مستقلة وتسليط الضوء عليها وهى :
١- تمثال كتلة لعنخ خنسو من الجرانيت دولة وسطى

٢- تمثال من البرونز للمعبود بتاح عصر متأخر

‏٣- تمثال من البرونز لأوزيريس  عصر متأخر

هذا وتستمر مدة إقامة المعرض 
(في الفترة من 18/5/2023 إلى 31/5/2023)

كما أقيم علي هامش الفاعلية، العديد من الفقرات العلمية تحت إشراف الاستاذة رشا دهب مدير المتحف، بحضور عدد من الزوار، بالإضافة إلي إقامة ورشة تحت عنوان "الاستدامة وجودة الحياه " عن اعادة تدوير الخامات باستخدام الورق والبلاستيك.

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احتفالية اليوم العالمي الحضارة المصرية القديمة متحف آثار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية وزارة السياحة والآثار

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