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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السعودية ترد على رسالة بوتين والرئيس الصيني لـ القمة العربية بجدة.. فيديو

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن إعلان جدة أكد على مركزية القضية الفلسطينية.

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عقب المشاركة في القمة العربية.. الرئيس السيسي يغادر مدينة جدة | فيديو

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على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وأضاف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام العام لجامعة الدول العربية، عقب ختام القمة العربية بجدة،: " تم الترحيب بقرار الجامعة على المستوى الوزاري بخصوص استئناف مشاركة سوريا في الجامعة على أمل أن يسهم ذلك في وحدة أراضيها".


وأشار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى أنه: "تم مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالعالم العربي والتي تمس أمن الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة".

 

رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين


وأعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن ترحيبه برسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي بعث بها إلى القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة، قائلا: "نرحب برسالة الرئيس الروسي، والرئيس الصيني الموجهة إلى القمة". 

الأمير فيصل بن فرحان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسى العالم العربى القمة العربية

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