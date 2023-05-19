الوضع مؤسف بالسودان | وزير الخارجية السعودي : نتعاون مع أمريكا للوصول لهدنة

كشف الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، تطورات الأوضاع في الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن هناك تطورات في غاية الأهمية بهذا الملف.



وأضاف وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الـ 32 بجدة ، مساء اليوم الجمعة، نتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هدنة إنسانية، لصالح المواطنين والوضع مؤسف للغاية.



ودعا الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، جميع الأطراف في السودان لتغليب مصلحة الوطن، والبعد عن السلاح والذهاب الحوار.

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