أخبار التعليم| توضيح عاجل من الوزارة بشأن تغيير طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف كواليس استطلاع أهلة الشهور العربية| فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



توضيح عاجل من التعليم بشأن تغيير طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة

أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتصريحات جديدة منذ قليل لوقف حالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا بسبب تغيير نظام كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على البابل شيت.

التعليم العالي : ختام فعاليات المعسكر التدريبي لريادة الأعمال بمعهد بحوث البترول

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار يُعد أحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ كخارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة القادمة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هذا المبدأ يهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.

استطلاع هلال ذو القعدة الآن

بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال ذو القعدة بث مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية الذي قد صامت رمضان 29 هلال شهر ذو القعدة اليوم بينما تستطلع الدول الذي صامت رمضان 30 يومآ فستخرج لرؤية غدآ.

يونيسيف ومنظمة الهجرة والأغذية العالمي في زيارة لمديرية تعليم أسوان

إستقبل عبد الكريم لطفى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وفداً ضم ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف " والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمى ومؤسسة أم حبيبة للتنمية ، وهم الدكتورة أميرة فؤاد ، والدكتورة هايدى شكرى ، ونهال عبد الوهاب ، وزينب عبدالمنعم.

التعليم في أسبوع.. الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتعليمات للطلاب المصريين بالخارج

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من السبت 13 مايو إلى الجمعة 19 مايو.

نشاط مكثف لوزير التعليم العالي في باريس| إلقاء كلمة مصر أمام اليونسكو.. وتفقد “بيت مصر” الجامعي

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٣ مايو وحتى ١٩ مايو وكان على النحو الآتي:

القومي للبحوث الفلكية يشكف كواليس استطلاع أهلة الشهور العربية.. فيديو

قال الدكتور محمد غريب راشد الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يقوم بعمل لجان للرؤية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية، لاستطلاع أهلة الشهور العربية ويوجد 6 لجان علي مستوي الجمهورية تستطلع الهلال لتحديد بدايات ونهايات الشهور العربية.

التعليم تعلن نتيجة المسابقة الدينية البحثية الكبرى

اعتمد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج نتيجة الموسم الرابع من المسابقة الدينية البحثية الكبرى ، والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد بلغ عدد المتسابقين هذا العام ١٣٤٧٦٩ متسابقا.

لماذا يختفي القمر من السماء طوال الليلة ... أستاذ فلك يجب

نشهد الليلة ظاهرة فلكية جديدة حين يصل القمر لمرحلة المحاق وسيكون القمر الجديد (محاق ذو القعدة) فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.