التعليم في أسبوع.. الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وتعليمات للطلاب المصريين بالخارج

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من السبت 13 مايو إلى الجمعة 19 مايو.

السبت 13 مايو

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات افتتاح مؤتمر "التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة"، والذى تنظمه شركة التعليم المتوازن بالشراكة والتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU)‏ ومايكروسوفت مصر، والجامعة البريطانية في مصر.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى التعليم وإدخال المفاهيم التى تعزز قدرات الطالب على إنتاج المعلومات، وأن إدخال التكنولوجيا خطوة من خطوات التطوير ولن تغني عن دور المعلم، وأن الوزارة حريصة على تطوير مهارات المعلم المصري لأنه مفتاح نجاح أي عملية تعليمية.

كما أكد أن المعلم أحد المحاور الأساسية فى العملية التعليمية ولا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلمين، وأن مصر من الدول القليلة التي استكملت العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا نتيجة لإدخال التكنولوجيا في التعليم، وأن الوزارة تسعى نحو تعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين.

الأحد 14 مايو

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفدًا لممثلي 120 جامعة أمريكية من الجامعات الأمريكية؛ لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وخاصة في مجال القيادات التعليمية.

وقدم الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، عرضًا حول أبرز جهود الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، مؤكدًا أن التعليم قضية أمن قومي، وأن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي ولديها خطة استراتيجية تعمل على تنفيذها من خلال عدد من المحاور في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير التعليم الفني تتمثل في عدة محاور رئيسية وهى إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين بمشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغ عددها الآن 52 مدرسة، فضلًا عن العمل على تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين جذرى وحقيقى للخدمة التعليمية المقدمة، إلى جانب طرح 28 مركز تعليم فنى للمشاركة مع القطاع الخاص، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين.

الإثنين 15 مايو

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الاجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم على تفعيل اللامركزية فى القرارات المتعلقة بالشأن الداخلى فى كل مديرية وسرعة حل المشكلات على أرض الواقع، وإجراء امتحانات منضبطة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الغش بكافة أشكاله، وإعلان نتائج الصف الأول والثانى الثانوى بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

وشدد الوزير على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة والتأكيد على أعمال الصيانة في اللجان، والانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بشكل يليق بمكانة معلمي مصر.

الثلاثاء 16 مايو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية التأكيد على كافة الخطوات والاجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.



شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى فعاليات الاجتماع التأسيسي للشراكة العالمية للتعليم (GPE).

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الوزارة نجحت في تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي مستندة إلى النهج العلمي واستخدام الأدلة، وإعداد خطة التطوير في ضوء نتائج تحليل القطاع وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.

كما أكد على أن الوزارة تحرص على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية بضم جميع أصحاب المصلحة من داخل العملية التعليمية وخارجها، وأن التعليم الفني له دور هام في التأثير على اقتصاد الدولة، واستراتيجية الوزارة تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل.

الأربعاء 17 مايو

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لبحث تقديم خدمات تعليمية تفاعلية للطلاب من أبنائنا في الخارج، فضلا عن بحث آليات التسويق لشهادة مدارس النيل الدولية خارج مصر.

الخميس 18 مايو

أجرى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، بزيارة إلى محافظة أسوان، افتتح خلالها مدرستين، وتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وتفقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوى، ووضع حجر أساس مجمع مدارس بالمحافظة.

وأكد رضا حجازى خلال الزيارة، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، وإعداد عرض مسرحى على مستوى مديرية التربية والتعليم بأسوان تمهيدًا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية، والاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة التي تمثل السنوات الذهبية للاستثمار في الطفل، وأن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم وتنميتهم مهنيًا.

وقام الدكتور رضا حجازي بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الحصايا، بمنطقة الحصايا التي تقدم خدمة تعليمية لطلاب أسوان من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته لمحافظة أسوان، باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة أميرة فؤاد القائم بأعمال رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"؛ لبحث دعم جهود المحافظة فى مجال الدمج التعليمى.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم بعملية الدمج التعليمى وتضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وأنها تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب من ذوي الهمم لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة في المجتمع.

كما أكد الوزير على أن الوزارة تقوم حاليًا بتطوير المناهج للطلاب من ذوي الهمم بما يتلاءم مع ظروفهم وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في إظهار مواهبهم وقدراتهم، وأن هناك العديد من النماذج الإيجابية لدمج طلبة ذوي الهمم في المدارس والذي انعكس على تفاعلهم في المشاركة المجتمعية مع طلبة المدارس بشكل طبيعي.



عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة أسوان، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على انضباط سير الامتحانات، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، وآخر مستجدات مسابقة 30 ألف معلم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان )، من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:

‏https://moe-register.emis.gov.eg/

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاحد الموافق 21/5/2023 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الاثنين الموافق 22/5/2023.

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة الدقهلية أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

الجمعة 19 مايو

نظرا لما أثير حول طلاب الشهادة البريطانية بشأن مادة Arabic O.l الحالية لـ"كامبريدج"، تنوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصا منها علي مصلحة أبنائها الطلاب الذين سجلوا هذه المادة أنه سيتم الاعتداد بكافة المحاولات التي تمت للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ومن بينها دور نوفمبر لهذا العام ولجميع الصفوف (العاشر/الحادي عشر/الثاني عشر).

وتؤكد الوزارة أنها تعد آخر محاولة للاعتداد بتلك المادة حتي يتم البت في الأمر من قبل الوزارة، وقد تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بذلك.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (1)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (2)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (3)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (4)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (5)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (6)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (7)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (8)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (9)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (10)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (11)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (12)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (13)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي (14)