قرار عاجل من التعليم لطلاب الشهادة البريطانية في مصر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا لطلاب الشهادة البريطانية في مصر.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : نظرا لما أثير حول طلاب الشهادة البريطانية بشأن مادة Arabic O.l الحالية لـ"كامبريدج"، تنوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه حرصا منها علي مصلحة أبنائها الطلاب الذين سجلوا هذه المادة ، فسوف يتم الاعتداد بكافة المحاولات التي تمت للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ومن بينها دور نوفمبر لهذا العام ولجميع الصفوف (العاشر/الحادي عشر/الثاني عشر).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المحاولة سوف تعد آخر محاولة للاعتداد بتلك المادة حتي يتم البت في الأمر من قبل الوزارة، مشيرةً إلى أنه قد تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بذلك.

الشهادة البريطانية في مصر ، هي شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة ولكنها مُعتمدة دوليًا.

وتعتمد الشهادة البريطانية في مصر، على نظام تعليمي باللغة الإنجليزية للطلاب في المرحلة الثانوية، وبعد انتهاء مدة الدراسة يخضع الطلاب لاختبارات تحت إشراف جامعة كامبريدج البريطانية، وبعد اجتيازها يحصل الطالب على مؤهل ثانوي مُعتمد وهو شهادة الـ IGCSE .