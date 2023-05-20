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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة للأخضر.. إنخفاض حاد في الدولارعالميا بسبب الديون الأمريكية

صدى البلد

انخفض سعر الدولار، اليوم الجمعة، بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي عن موقف أقل تشددا حيال السياسة النقدية، وهو ما خالف توقعات الأسواق.

حيث قال رئيس مجلس الإحتياطي، جيروم باول :"إن البنك ربما لا يحتاج لرفع أسعار الفائدة في ضوء التشديد الحالي للائتمان"، وتأثرت العملة الأمريكية أيضا بتوقف مفاوضات رفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقال باول في مؤتمر صحفي للبنك المركزي :"إن تشديد الائتمان يعني أن سعر الفائدة في سياستنا ربما لا يحتاج للرفع بنفس المقدار الذي كنا سنحتاج إليه في ظروف مختلفة لتحقيق أهدافنا".

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وانخفض مؤشر الدولار 0.4 % إلى 103.08 بعدما سجل أعلى مستوياته في سبعة أسابيع الجلسة الماضية وعلى مدار الأسبوع، سجل الدولار زيادة بنسبة 0.6 بالمئة.

وصعد اليورو 0.3 % إلى 1.0806 دولار مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 0.8 بالمئة، وتراجع الدولار 0.7 أمام العملة اليابانية مسجلا 137.76 ين بعدما ارتفع لأعلى مستوى في ستة أشهر عند 138.745 ين في وقت سابق.

وارتفعت العملة الأميركية 1.7% هذا الأسبوع وهي في طريقها لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف فبراير.

سعر الدولار الاحتياطي الأمريكي اسعار الفائدة

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