أخطر اللاعبين في مصر.. محمد بركات يتغني بنجم الأهلي

أثنى محمد بركات على حسين الشحات لاعب فريق الأهلي بعد هدفه في شباك الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات من أخطر اللاعبين في مصر، فهو يعلم جيدا كيفية الاختراق والذهاب إلى مرمى المنافس"

واختتم: "حسين الشحات دائما ما يجد أقصر مسافة للوصول إلى مرمى المنافس وهذا ما يجعله دائما خطر على المنافس"

وتغلب النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء الاياب بين صنداونز والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.