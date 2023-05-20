طارق مهدي: بث جلسات الحوار الوطني يعطى المصداقية والرضا للجميع

أكد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن الحوار الوطنى هو متغير رئيسي، موضحا أن مصر شهدت العديد من الحوارات الوطنية من قبل ولكن كان محدد بهدف، مشيرا أن ما يميز الحوار الوطنى الحالي أنه مفتوح لحل جميع المشكلات التى تواجه المواطنين.

وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن الحوار الوطنى يستمع لـ الجميع، فالمواطن العادي بالشارع يستطيع أن يعبر عن أفكاره، وهناك من يستمع لها.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى رؤية جديدة للتباحث، حول القضايا التى تهم المواطنين، وأن الجميع الآن يتابعون الحوار الوطني، لآن بها معلومات و نقاشات هادفة، مميزة.

ولفت إلى أن الجلسات الخاصة بالحوار الوطنى ستعرض على الهواء، و الجميع سيشاهدها، وأن هذا يعطى نوع من المصداقية، و يكون هناك تفاعل و رضا شعبي.