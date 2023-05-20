كولر: الأهلي قدم أداءً جيدًا أمام الترجي.. وهدفنا التتويج باللقب

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي سيطر على مجريات اللعب طوال لقاء اليوم أمام الترجي التونسي.

وأكد مارسيل كولر أن الأهلي استحق الفوز والتأهل للمباراة النهائية بعد عرض قوي أمام الترجي في تونس واليوم في القاهرة.

وعن طرف المباراة النهائية قال كولر: ننتظر مباراة الغد لتحديد طرف النهائي الآخر، وسوف نستعد له بأفضل شكل.

وأضاف: لا أفكر في طرف بعينه في النهائي، وكذلك لا أفضل مواجهة فريق على حساب الآخر، سأدرس الطرف الفائز جيدًا، وأعمل على الفوز والتتويج بدوري الأبطال.

واستكمل كولر: لاعبو الأهلي قدموا أداءً جيدًا في نصف النهائي، ونعمل معًا لفرض هذا الأداء وحالة التركيز على أجواء الفريق حتى مباراة النهائي أيًّا كان طرفها.

وعن مستوى الأهلي خلال البطولة أكد المدير الفني: بدأنا دور المجموعات بشكل غير جيد، ولكن مع مرور الوقت تطور أداء اللاعبين، وأثبتوا للجميع أحقيتهم بالوصول إلى المباراة النهائية.

وعن غياب برونو سافيو عن حساباته قال كولر: برونو تعرض لإصابة مرتين أبعدته عن أجواء المباريات في ظل الضغط الذي يواجه الفريق. وفي بعض الأحيان يحتاج اللاعب للقتال من أجل الحصول على فرصته، ولكنه غير مستبعد من حساباتي، فهذا غير صحيح بالمرة.

