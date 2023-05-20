هاني العجيزي: عودة كهربا وتألقه "مفاجئة" بسبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة

قال هاني العجيري لاعب الأهلي السابق، أن تألق محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأحمر بمثابة مفاجئة للجميع خاصة بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.



وأضاف لاعب الأهلي السابق خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح :" كهربا ادهش الجميع في مستواه القوي، حتى بلغة الأرقام تفوق بشكل كبير على كل منافسية.

وتابع :" اعتقد ان عودة الثقة لكهربا هي المفتاح الرئيسي في تألقه بهذا الشكل، والحقيقة أي مبلغ يدفعه الأهلي لحل أزمة الغرامة حلال فيه.

واختتم :" قصة ان لو غرامة كهربا اندفعت اللاعب هيرجع يريح ده مش صحيح تماما، لأن كهربا عارف ان إدارة الأهلي غير، لانها منظومة متكاملة، وتمتلك سلاح ردع عن طريق العقوبات وغيره من القرارات الإدارية الصارمة.