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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى تجزئ أضحية واحدة عن الأسرة.. مجدي عاشور يوضح

الأضحية
الأضحية

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية  في بيان حكم النحر بأضحية واحدة : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا ضحى الشخص ناويا نفسه فقط سقط الطلب عنه ، وإذا ضحى ناويا نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده الصغار ، وقعت التضحية عنهم ؛ لحديث عطاء بن يسار رضي الله عنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري رضى الله عنه : كيف كانت الضحايا فيكم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : "كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى» (أخرجه ابن ماجه).

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي" دقيقة فقهية " : ذهب عامة الفقهاء إلى أن للمضحي أن يشرك غيره في الثواب قبل الذبح ولو كانوا أكثر من سبعة بثلاثة أشياء :

الأول : أن يسكن معه.

الثاني : أن يكون قريبا له وإن بعدت القرابة، أو زوجا .

الثالث : أن ينفق على من يشركه وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء ، أو تبرعا كالأغنياء منهم وكعم وأخ وخال .

وأوضح أن للسائل أن يشرك معه في ثوابها ولو لم تتحقق هذه الأشياء .

وشدد على أن في المختار للفتوى أن الأضحية تجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم ، وأهل بيته هم من تلزم الشخص نفقتهم، أو تجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا ، فتسقط عنهم المطالبة ، ولو أشركهم في ثوابها حصل لهم ، لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال لها : «يا عائشة، هلمي المدية»، ثم قال : «اشحذيها بحجر»، ففعلت : ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال : «باسم الله، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به» (أخرجه مسلم) .

حكم النحر بأضحية واحدة الأضحية هل تكفي أضحية واحدة عن الأسرة دار الإفتاء

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