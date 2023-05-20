بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع "دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16".

وقال سوليفان إنه "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"، معطيًا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

وأضاف أن "بايدن يتطلع إلى لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان".

من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الدنماركي، الجمعة، أن الدنمارك ستساهم بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلة أف-16 الأمريكية بعد قرار حاسم من واشنطن في هذا الصدد.

وقال الوزير ترولز لوند بولسن إن الدنمارك التي تقوم باستبدال أسطولها من طائرات أف-16 بمقاتلات أف-35، ستتمكن الآن من المساهمة في "تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة أف-16 أيضًا". وأضاف أن "الدنمارك ستبذل كل جهودها لجعل هذه المساهمة ذات أولوية".

وتابع الوزير في بيان: "سنتفق، الآن، على المزيد من التفاصيل مع حلفائنا المقربين"، مرحبًا بالموافقة "الإيجابية" من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكنه لم يوضح ما إذا كانت الدنمارك ستساهم بتسليم بعض هذه الطائرات.

ويملك سلاح الجو الدنماركي حوالي 40 مقاتلة أف-16 بينها حوالي 30 قيد الخدمة، وبدأت هذه الدولة الإسكندنافية، في الآونة الأخيرة، تلقي أولى طائراتها من طراز أف-35 من الجيل الخامس الهادفة إلى استبدالها.