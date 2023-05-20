بملابس صيفية.. إنجي المقدم تستمتع بإجازتها في ظهور جديد

شاركت الفنانة إنجي المقدم صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت انجي بإطلالة جذابة تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها واعتمدت انجي علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وجمالها بشكل كبير.

قالت إنجي المقدم انها كانت متحمسه جدا للفيلم وللقضايا التي يناقشها منذ قراءة السيناريو وهي تتخيل تفاصيلالشخصية وتعيش مع المواقف التي تمر بها.



وقالت:" تلقيت ردود فعل قوية على العمل بعد عرضة في مهرجان البحر الأحمر ومهرجان أسوان، وهذا اسعدني كثيرالاننا بذلنا مجهود كبير في الفيلم د، وكان مهم بالنسبة لنا ان نسلط الضوء على القضايا الحساسة.



فيلم “كاملة” يتطرق إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة مثل التحرش والختان وهو من بطولة إنجيالمقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.