اذهب للطبيب فورا| 5 أعراض مثيرة للدهشة لمرض سلس البول

سلس البول هو حالة شائعة تصيب الكثير من الأشخاص ، وخاصة النساء وهي حالة تنطوي على فقدان لا إرادي للبول نتيجة لقاع الحوض الضعيف، قاع الحوض عبارة عن مجموعة من العضلات التي تدعم المثانة والرحم والأمعاء، عندما تضعف هذه العضلات ، فإنها لم تعد قادرة على دعم هذه الأعضاء بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى سلس البول.

فيما يلي خمس علامات تدل على ضعف قاع الحوض:

يقول استشاري أمراض تناسلية ، "يعتبر تسرب البول أثناء ممارسة الرياضة أو العطس أو السعال أو الضحك بشدة من أكثر العلامات شيوعًا لقاع الحوض الضعيف، عندما تكون عضلات قاع الحوض ضعيفة ، فإنها لا تستطيع دعم المثانة بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى تسرب البول عند ممارسة الضغط على المثانة ".

-خروج الريح من المهبل أو الشرج بشكل متكرر

تدعم عضلات قاع الحوض أيضًا المستقيم ويمكن أن تساهم في سلس الغازات والبراز إذا كانت ضعيفة. أيضًا ، عندما يتم إخراج السدادة من المهبل ، فهذا يشير أيضًا إلى أن قوة قاع الحوض غير كافية.

-عدم الوصول إلى الحمام في الوقت المحدد

وفقًا للاستشاري ، "إذا وجدت نفسك تندفع إلى الحمام ، ولكنك لم تصل إلى الحمام في الوقت المناسب ، فقد يكون ذلك علامة على ضعف قاع الحوض، عضلات قاع الحوض هي المسؤولة عن التحكم في المثانة وحبس البول ، ولكن عندما تكون ضعيفة ، قد لا تتمكن من الصمود لفترة طويلة ".

-فقدان الإحساس في المهبل

"عندما تكون عضلات قاع الحوض ضعيفة ، يمكن أن تؤثر أيضًا على الإحساس في المهبل، هذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة تحقيق النشوة أو انخفاض المتعة أثناء العلاقة الحميمة "كما يقول الدكتور بهانداري.

- الشعور بثقل أو انتفاخ في فتحة المهبل

هذه علامة على أن عضلات قاع الحوض لا تدعم الرحم والمهبل بشكل صحيح ، وبدأت الأعضاء بالانتفاخ لأسفل في القناة المهبلية.

في الختام ، إذا واجهت أيًا من هذه العلامات ، فقد يشير ذلك إلى ضعف قاع الحوض، استشر طبيبك للحصول على المشورة وخيارات العلاج ، والتي قد تشمل تمارين قاع الحوض ، وتغيير نمط الحياة ، أو الجراحة في بعض الحالات، من المهم طلب المساعدة وعدم ترك سلس البول يؤثر على جودة حياتك.

المصدر: timesofindia