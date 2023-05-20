عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اذهب للطبيب فورا| 5 أعراض مثيرة للدهشة لمرض سلس البول

سلس البول
سلس البول

سلس البول هو حالة شائعة تصيب الكثير من الأشخاص ، وخاصة النساء وهي حالة تنطوي على فقدان لا إرادي للبول نتيجة لقاع الحوض الضعيف، قاع الحوض عبارة عن مجموعة من العضلات التي تدعم المثانة والرحم والأمعاء، عندما تضعف هذه العضلات ، فإنها لم تعد قادرة على دعم هذه الأعضاء بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى سلس البول.

txt

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

txt

هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

 فيما يلي خمس علامات تدل على ضعف قاع الحوض:

يقول استشاري أمراض تناسلية ، "يعتبر تسرب البول أثناء ممارسة الرياضة أو العطس أو السعال أو الضحك بشدة من أكثر العلامات شيوعًا لقاع الحوض الضعيف، عندما تكون عضلات قاع الحوض ضعيفة ، فإنها لا تستطيع دعم المثانة بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى تسرب البول عند ممارسة الضغط على المثانة ".

-خروج الريح من المهبل أو الشرج بشكل متكرر

تدعم عضلات قاع الحوض أيضًا المستقيم ويمكن أن تساهم في سلس الغازات والبراز إذا كانت ضعيفة. أيضًا ، عندما يتم إخراج السدادة من المهبل ، فهذا يشير أيضًا إلى أن قوة قاع الحوض غير كافية.

-عدم الوصول إلى الحمام في الوقت المحدد

وفقًا للاستشاري ، "إذا وجدت نفسك تندفع إلى الحمام ، ولكنك لم تصل إلى الحمام في الوقت المناسب ، فقد يكون ذلك علامة على ضعف قاع الحوض، عضلات قاع الحوض هي المسؤولة عن التحكم في المثانة وحبس البول ، ولكن عندما تكون ضعيفة ، قد لا تتمكن من الصمود لفترة طويلة ".
 -فقدان الإحساس في المهبل

"عندما تكون عضلات قاع الحوض ضعيفة ، يمكن أن تؤثر أيضًا على الإحساس في المهبل، هذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة تحقيق النشوة أو انخفاض المتعة أثناء العلاقة الحميمة  "كما يقول الدكتور بهانداري.

- الشعور بثقل أو انتفاخ في فتحة المهبل

هذه علامة على أن عضلات قاع الحوض لا تدعم الرحم والمهبل بشكل صحيح ، وبدأت الأعضاء بالانتفاخ لأسفل في القناة المهبلية.

في الختام ، إذا واجهت أيًا من هذه العلامات ، فقد يشير ذلك إلى ضعف قاع الحوض، استشر طبيبك للحصول على المشورة وخيارات العلاج ، والتي قد تشمل تمارين قاع الحوض ، وتغيير نمط الحياة ، أو الجراحة في بعض الحالات، من المهم طلب المساعدة وعدم ترك سلس البول يؤثر على جودة حياتك.

المصدر: timesofindia

سلس البول قاع الحوض العضلات المثانة الرحم أمراض النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

تحرك برلماني عاجل ضد أوفر برايس الأجهزة الكهربائية.. ونواب: يكلف المواطن أعباء إضافية

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

موضوعات متعلقة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

انت مش محتاج دولارات .. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

سعر ساعة عمرو دياب في الكويت يثر الجدل| رقم خرافي

بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل كاليماري محشي.. أحلى من المطاعم

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| أبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي.. أبراج تميل للكذب وتحذير من مكون موجود في البيت

ترشيحاتنا

وكيل موسيماني في القاهرة| سبب وحيد يقود مدرب الأهلي السابق لقلعة الزمالك.. ابحث عن الطموح

الأردن.. أول دولة عربية تعلق على اقتحام السفارة القطرية بالسودان

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 على تليجرام يثير الجدل|والتعليم تلجأ للبوكليت

يوسف أسامة المفتاح.. صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

أسوأ فيضانات منذ قرن.. 20 ألف شخص يهجرون منازلهم في إيطاليا |فيديو

وقفة تضامنية في مدينة هيسلهولم السويدية بمناسبة الذكرى 75 للنكبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب فورا| 5 أعراض مثيرة للدهشة لمرض سلس البول

هند صبري تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها بنات ألفة بمهرجان كان السينمائي

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ