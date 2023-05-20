فيديو صادم .. شرطي ينقض على مسنة تسعينية بصاعق كهربائي بأستراليا

تعرض مسنة تسعينية اسمها كلير نولاند لحادث وصف بالخطير بعدما صعقها شرطي بمسدسه الكهربائي لدى محاولته السيطرة عليها عندما كانت تحمل سكينا في إحدى دور المسنين بولاية نيو ساوث ويلز في استراليا والشرطة ذكرت أن الحادث أدى لدخولها المستشفى وحالاتها حاليا حرجة فيما افاد التقارير بان كلير مصابة بالخرف.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا علق فيه بيتر كوتر ضابط شرطة نيو ساوث ويلز؛ أن في الوقت الذي تعرضت فيه للصعق الكهربائي كانت تقترب من الشرطة ولكن من الانصاف القول بوتيرة بطيئه كان لديها جهاز للمشي لكنها كانت تحمل سكينا.

وأكد التقرير أن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث وسط تنديدات واسعة بصعق المسنة كلير؛ وناشطون قالوا انه كان يمكن تهدئتها بكلمات لطيفة وليس بإستخدام العنف.