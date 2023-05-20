هل تتواجد قوات أمريكية في أوكرانيا لتشغيل نظام «باتريوت»؟

نفت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا تواجد قوات مقاتلة لها في أوكرانيا، معتبرة أن ذلك غير مطروح من الأساس، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

وذكرت أنه قد يحدث أن يقوم مدربون أمريكيون بتدريب الأوكرانيين على الأسلحة الأمريكية المرسلة إليهم، لكن ليس في أوكرانيا.

وبواشنطن، نفى المتحدث باسم ‎البنتاجون ‎باتريك رايدر وجود قوات أمريكية في

‎أوكرانيا لتشغيل منظومة صواريخ ‎باتريوت.

وذكر رايدر، أن الأوكرانيين هم من ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على التدريب اللازم لتشغيل المنظومة الصاروخية في منشآت وزارة الدفاع الأمريكية.