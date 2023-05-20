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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة ويسلم معدات جديدة بشبرا الخيمة .. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد سيارة قلاب 54 طن تبرع بها الشركة المصرية لتكرير البترول وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وشركات البترول بالمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة.

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وفي هذا الإطار يتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة المصرية للبترول على دعمه المحافظة بشراء هذه المعدة لدعم منظومة النظافة، مؤكدا على الدور الذي تساهم به مؤسسات المجتمع المدني في  المشاركة في مثل تلك المبادرات المجتمعية لصالح المواطنين وخدمة المحافظة .


وشدد المحافظ على ضرورة العمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات والتواصل باستمرار مع الشركات المنوط بها الصيانة لضمان بقاء المعدات بالكفاءة المطلوبة، والإستفادة من تلك الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.


وأكد الهجان  أهمية زيادة عدد حمولات نقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور للقضاء على مشكلة تراكمات القمامة بالمحطة الوسيطة ونقلها أولا بأول، مؤكدا على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والإرتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد وإستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدما الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في دعم هذا القطاع المهم .


وأشار المحافظ إلى استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة ، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات .

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