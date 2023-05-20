فنيات قوية.. رانيا علواني: توقعنا فوز الأهلي على الترجي منذ بداية الماتش|فيديو

علقت الدكتورة راينا علواني ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا ، على فوز النادي الأهلي في مباراة العودة على نادي الترجي في نهائي افريقيا ، قائلة إنه كان هناك حالة من الاطمئنان في بداية الماتش ، ومع تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في بداية المباراة .

وتابعت الدكتورة رانيا علواني ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، ومن تقديم الإعلامية فرح سعيد ، أنه تأمل أن يكون ماتش النهائي بنفس المستوى ، مردفة :" مستنين الكأس وان شاء الله اللعيبة يكونوا جاهزين " .

وأكملت " علواني " ، أن فريق النادي الأهلي يمتلك ناحية فنية قوية جدا ، حتى مع العقبات في بعض الماتشات ، ولكن الادارة تتمكن من سرعة تجاوزها .

وأضافت " علواني " ، أن اللعيبة من تنهك من كثرة الماتشات ، ومما يتسبب أحيانا فقدان التركيز ، ولكن يكونوا قادرين على التعافي سريعا .

وتوقعت " علواني " ، أنه من الصعب توقع مع من يلعب الأهلي في النهائي ، مردفة : " عاوزين نركز في نفسنا " .

