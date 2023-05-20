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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية وزير التعليم يتفقدان سير امتحانات الشهادة الاعدادية .. صور

وزير التربيه والتعلبم
وزير التربيه والتعلبم

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، صباح اليوم السبت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة وقاموا بتفقد سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" الفصل الدراسي الثاني 2023 في يومها الأخير، بعد إلغاء امتحان مادة الدراسات يوم الخميس الماضي، بعد اكتشاف تسريبها وتقرير انعقادها اليوم السبت .

حيث شملت الجولة التفقدية، كلا من مدرسة شجرة الدر الإعدادية والتي تضم 23 لجنة بإجمالي عدد طلاب 473 طالب وطالبة ، ومدرسة أحمد زويل الاعداديه بنات والتي تضم 25 لجنة بإجمالي عدد طلاب 494 طالبة .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية .

وأشار " مختار " إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات للفصل الدراسي 2023 هم  125 الف و 247 طالب وطالبه يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 595  لجنة علي مستوي المحافظة .

وثمن " المحافظ "، دور وزارة التربية والتعليم وعلي رأسها الدكتور رضا حجازي علي دعمها الكامل لتطوير العملية التعليمية  والتنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم الي اعدادي عام وتضم 123 الف و 940 طالب وطالبة بعدد 583 لجنة ، وإعدادي مهني وتضم 1,548 طالب وطالبة بعدد 15 لجنة ، بالإضافة إلي لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالب وطالبة بعدد 7 لجان ، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.

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