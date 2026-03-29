تكريم النجم طارق الدسوقي في “صدى البلد” بعد تألقه في مسلسل “علي كلاي”

في أجواء احتفالية مميزة، كرّم موقع “صدى البلد” النجم طارق الدسوقي تقديرًا لأدائه اللافت في مسلسل “علي كلاي”، والذي استطاع من خلاله أن يلفت أنظار الجمهور والنقاد على حد سواء، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما المصرية.

وجاء التكريم خلال ندوة خاصة أُقيمت داخل مقر “صدى البلد”، حيث حل طارق الدسوقي ضيفًا للحديث عن كواليس مشاركته في العمل، والتحديات التي واجهها أثناء التصوير، بالإضافة إلى رؤيته لشخصيته التي قدمها ضمن أحداث المسلسل، والتي نالت إشادة واسعة لما حملته من عمق وتنوع في الأداء.

وخلال الندوة، أعرب الدسوقي عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدًا أن نجاحه في “علي كلاي” جاء نتيجة عمل جماعي متكامل، بدءًا من فريق الكتابة والإخراج، وصولًا إلى زملائه الفنانين الذين ساهموا في خروج العمل بهذا الشكل المميز. كما أشاد بردود فعل الجمهور التي وصفها بأنها كانت الدافع الأكبر له لتقديم أفضل ما لديه.

ويُعد مسلسل “علي كلاي” من أبرز الأعمال الدرامية التي عُرضت مؤخرًا، حيث شارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، إلى جانب طارق الدسوقي، وأحمد عبدالله محمود، وميدو ماهر، وضياء عبدالخالق، وعمر رزيق، والشحات مبروك، وبسام رجب.

العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة “سينرجي”، وقد حظي بإشادات واسعة منذ عرض أولى حلقاته، نظرًا لما تضمنه من حبكة درامية مشوقة وأداء تمثيلي قوي من جميع المشاركين.

واختُتمت الندوة بتوجيه الشكر لأسرة مسلسل “علي كلاي” على الجهد المبذول، مع التأكيد على أن تكريم طارق الدسوقي يأتي ضمن سلسلة من التكريمات التي يحرص “صدى البلد” على تقديمها للنجوم المتميزين وتسليط الضوء على النجاحات الدرامية التي تحقق صدى واسعًا لدى الجمهور.