سقوط لصين سرقا مواطنا بالإكراه في مصر الجديدة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمصر الجديدة .

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم ، إستوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر" ، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته ، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.