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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لصين سرقا مواطنا بالإكراه في مصر الجديدة

المتهمان
المتهمان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بمصر الجديدة .

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم" وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم ، إستوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر" ، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته ، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

مصر الجديدة سرقة امن القاهرة شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة

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