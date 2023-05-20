رئيس لجنة الطيران المدني بـ"حماة الوطن" يدعو إلى تشجيع الاستثمار بصناعة الطيران

أشاد الكابتن سامح فوزي رئيس لجنة الطيران المدني بحزب حماة الوطن، بما تمت مناقشته في الحوار الوطني بشأن مقترحات مستقبل السياحة والطيران في مصر والتحديات التي تواجهها.

وقال سامح فوزي، فى تصريحات له اليوم، إن قطاع السياحة والطيران المدني من القطاعات المهمة التي لها دور كبير ومباشر في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن حريص علي تبني هذه السياسية والمشاركة في جميع الفعاليات المتعلقة بتطوير هذه الصناعة.

وأكد أن قطاع الطيران يشهد تحديات كبيرة والقيادة السياسية حريصة علي دعم هذه الصناعة وتذليل كل العقبات التي تواجهها كأحد روافد الاقتصاد المصري.

وشدد، علي ضرورة تحفيز شركات الطيران المصرية لتكون قادرة على المنافسة والعودة للصدارة مرة آخرة في الشرق الأوسط وهذا يحتاج إلى تطوير المطارات وجعلها جاذبة للركاب مع تسهيل وتسريع إجراءات السفر والوصول وإعطاء مميزات مالية لجذب الماركات العالمية التسويقية والترفيهية لفتح أفرع لها داخل المطارات وتشجيع حركة الترانزيت وجعل المطارات المصرية محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما دعا إلى إلى تشجيع فتح شركات الطيران الخاصة والشركات المتخصصة في مجال الشحن الجوي وكذلك شركات تقديم خدمات أنشطة الطيران المدني للمساهمة في جذب رؤوس الأموال وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة أن هناك العديد من الأسواق الأفريقية تعتمد بشكل كامل في وارداتها علي الشحن الجوي مع ضرورة تشجيع وتعميم الرياضات الجوية والبالون الطائر بجميع محافظات الجذب السياحي.

وأشار إلى أهمية تحديد الرياضات الجوية المناسبة لكل محافظة طبقا للظروف الجغرافية والطبيعية المتوفرة بها ويكون ذلك باعادة دراسة القرارات واللوائح المنظمة لانشاء هذة الشركات لتتماشى مع جذب الاستثمار في هذا المجال طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد ان هذه الصناعة المهمة تحتاج الي توفير المناخ الاستثماري المرن المناسب وبما لا يخل بمتطلبات السلامة الجوية

وأكد رئيس لجنة الطيران المدني بحزب حماة الوطن انه علي يقين ان قيادات الطيران المدني قادرة علي تيسير وتغير الاجراءات الحالية لخلق البيئة المناسبة لتحقيق سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.