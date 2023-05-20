عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس لجنة الطيران المدني بـ"حماة الوطن" يدعو إلى تشجيع الاستثمار بصناعة الطيران

الكابتن سامح فوزي
الكابتن سامح فوزي رئيس لجنة الطيران المدني بحزب حماة الوطن

أشاد الكابتن سامح فوزي رئيس لجنة الطيران المدني بحزب حماة الوطن، بما تمت مناقشته في الحوار الوطني بشأن مقترحات مستقبل السياحة والطيران في مصر والتحديات التي تواجهها.

وقال سامح فوزي، فى تصريحات له اليوم، إن قطاع السياحة والطيران المدني  من القطاعات المهمة التي لها دور كبير ومباشر في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن حريص علي تبني هذه السياسية والمشاركة في جميع الفعاليات المتعلقة بتطوير هذه الصناعة.

وأكد أن قطاع الطيران يشهد تحديات كبيرة والقيادة السياسية حريصة علي دعم هذه الصناعة وتذليل كل العقبات التي تواجهها كأحد روافد الاقتصاد المصري.

وزير المالية الأسبق: الحوار الوطني أعطى فرصة للأطراف المختلفة للتعبير عن نفسها

منح وعلاوات لهؤلاء .. أبرز ما ناقشه الحوار الوطني بأسبوعه الأول وخطة الجلسات المقبلة

وشدد، علي ضرورة تحفيز شركات الطيران المصرية لتكون قادرة على المنافسة والعودة للصدارة مرة آخرة في الشرق الأوسط وهذا يحتاج إلى تطوير المطارات وجعلها جاذبة للركاب مع تسهيل وتسريع إجراءات السفر والوصول وإعطاء مميزات مالية لجذب الماركات العالمية التسويقية والترفيهية لفتح أفرع لها داخل المطارات وتشجيع حركة الترانزيت وجعل المطارات المصرية محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما دعا إلى إلى تشجيع فتح شركات الطيران الخاصة والشركات المتخصصة في مجال الشحن الجوي وكذلك شركات تقديم خدمات أنشطة الطيران المدني للمساهمة في جذب رؤوس الأموال وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة أن هناك العديد من الأسواق الأفريقية تعتمد بشكل كامل في وارداتها علي الشحن الجوي مع ضرورة تشجيع وتعميم الرياضات الجوية والبالون الطائر بجميع محافظات الجذب السياحي.

وأشار إلى أهمية تحديد الرياضات الجوية المناسبة لكل محافظة طبقا للظروف الجغرافية والطبيعية المتوفرة بها ويكون ذلك باعادة دراسة القرارات واللوائح المنظمة لانشاء هذة الشركات لتتماشى مع جذب الاستثمار في هذا المجال طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد ان هذه الصناعة المهمة تحتاج الي توفير المناخ الاستثماري المرن المناسب وبما لا يخل بمتطلبات السلامة الجوية

وأكد رئيس لجنة الطيران المدني بحزب حماة الوطن انه علي يقين ان قيادات الطيران المدني قادرة علي تيسير وتغير الاجراءات الحالية لخلق البيئة المناسبة لتحقيق سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.

الطيران السياحة الحوار الوطني حزب حماة الوطن شركات الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

موضوعات متعلقة

منح وعلاوات لهؤلاء .. أبرز ما ناقشه الحوار الوطني بأسبوعه الأول وخطة الجلسات المقبلة

مفتي الجمهورية: السياحة من قبيل السير في الأرض وتبادل المعارف

ترشيحاتنا

صفحة الحوار الوطني تنشر مشاركة الفنانة منى زكي في جلسة الوصاية

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكليت من العام القادم .. قرارات جديدة الآن

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ