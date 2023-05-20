عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

منح وعلاوات لهؤلاء .. أبرز ما ناقشه الحوار الوطني بأسبوعه الأول وخطة الجلسات المقبلة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تنطلق غدا الأحد أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني، وفقا لما هو معلن في جدول أعمال الحوار، حيث تناقش اللجان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عدة موضوعات في إطار المحاور الثلاثة، حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة المحليات، قوانين الأحزاب، وقوانين المجالس الشعبية المحلية، وذلك في إطار المحور السياسي.

ويناقش الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، موضوعات المحور الاقتصادي، فتناقش لجنة الصناعة، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وتحديات توطين الصناعات، أما لجنة الاستثمار الخاص، فتناقش تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، بين الواقع والفرص والتحديات.

جدول أعمال الأسبوع الثاني في الحوار الوطني

ختام أعمال الأسبوع الأول بالحوار الوطني

وكانت قد اختتم الحوار الوطني، أعماله في الأسبوع الأول بمناقشة الموضوعات التالية:

  • النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.. لجنة الحقوق السياسية، بالمحور السياسي.
  • القضاء على كافة أشكال التمييز.. لجنة حقوق الإنسان، بالمحور السياسي.
  • برامج الحماية الاجتماعية.. لجنة العدالة الاجتماعية، بالمحور الاقتصادي.
  • صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.. لجنة السياحة، بالمحور الاقتصادي.
  • وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.. لجنة السياحة، بالمحور الاقتصادي.
  • مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها.. لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور الاجتماعي.
  • الهوية الوطنية.. لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بالمحور المجتمعي.

طارق مهدي: بث جلسات الحوار الوطني يعطى المصداقية والرضا للجميع

محافظ الإسكندرية الأسبق: الحوار الوطني بلا خطوط حمراء

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد محمود السيد بيومي، الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصري، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الأراء التي طرحت في المحور الاقتصادي كانت متعددة، وبعضها متناسق، والبعض الآخر لها اتجاهات مختلفة، مؤكدا  أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وفي النهاية الكل مجتمع على الخروج بإطار محدد لفكرة العدالة الاجتماعية في مصر، في إطار ما نوقش في المحور الاقتصادي.

منح جديدة للأسر الأكثر احتياجا

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه فيما يخص العدالة الاجتماعية، وحتى نضع إطار علمي للخروج من مساحة الفقر التي يعاني منها البعض ومساحة الضغط النفسي، الذي يعاني منه البعض الآخر، فكانت أهم النقاشات عن الأجور والزيادة السكانية، والمعاشات والمرتبات، وكان أغلب الحوار حول كيفية تدبير إمكانيات أكبر لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بشكل أفضل.

وأكد أن اللجنة بحثت كيفية تدير موارد وتجميع كل الجهات التي تستخدم كوسيلة لدعم الأسر الفقيرة، في إطار واحد ورابط واحد، لرفع قيمة ما يقدم للمواطن الأكثر احتياجا، وتم الخروج بالفعل بعدة نقاط لتحقيق هذه الأهداف وأهمها كالتالي:

  • للأسر الأكثر فقرا، حق أصيل على المجتمع وما يقدم لهم ليس منا ولا منحة؟
  • ما يقدم لهم حاليا هو الحد الأدنى، ويجب رفعه ليتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الفقراء.

تنشيط السياحة الروحية بمصر

من جانبه، قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، وأمين أمانة الشئون الدينية في حزب حماة وطن، إنه حضر جلسات جلسات التماسك المجتمعي، كما شارك في جلسات المحور الاقتصادي، في جلسة العدالة الاجتماعية، وجلسة السياحة، موضحا أن العدالة الاجتماعية لها ارتباط بالدين، من خلال نص القرآن والسنة على العمل والإنتاج ونشر القيم التي تحث على الشفافية.

ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني.. تفاصيل

وزير البترول الأسبق: الحوار الوطني جاء في وقت جيد

وأضاف أن السياحة أيضا، يوجد نوع بها هو السياحة الروحية، وتعتبر مصر قبلة في هذا النوع من السياحة لما تمتلكه من مقومات، سواء إسلامية أو مسيحية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تنشيط وإعادة تطوير وافتتاح هذه المناطق الدينية الكبيرة، وتنشيط ما يسمى بالسياحة الروحية.

وأوضح أننا لدينا رؤية كاملة لتجديد الخطاب الديني، والدعوة للدين المحفز للعمل، والوطنية والانتماء، وتجديد الخطاب ليصبح روافد السكينة، وكيف يعلمنا الاسلام التواصل مع الآخر والتعاون معه، وما نعلمه للأطفال والمدارس، بحيث نأخذ ما يناسبنا في عصرنا الحالي.

الحوار الوطني الاسبوع الثانى الأسبوع الثاني للحوار الوطني جلسات الأسبوع الثاني ختام أعمال الأسبوع الأول السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني.. تفاصيل

وزير البترول الأسبق: الحوار الوطني جاء في وقت جيد

7 قضايا جدلية حول حقوق الإنسان والحريات العامة ناقشها الحوار الوطني| تفاصيل

الحوار الوطني.. المصري للغرف السياحية يضع أسس تعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد

9 قضايا ناقشها الحوار الوطني خلال جلسة المحور الاقتصادي| تفاصيل

حسام بدراوي: الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى

ترشيحاتنا

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ