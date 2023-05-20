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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمثل 35% من غذاء العالم.. البحوث الزراعية تعدد قيمة النحل وفوائد العسل

عسل النحل وفوائده
عسل النحل وفوائده

قال الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم النحل بمعهد البحوث الزراعية إن النحل له فوائد تنحصر فى المواد التى لها أهمية سواء غذائية أوعلاجية من عسل نحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح.

فوائد النحل العظيمة
وأكد " فتح الله" خلال مداخله هاتفية بفضائية " أكسترا نيوز" أن نحل العسل له أهمية فى قطاع الزراعة وقد تم وجود نحل العسل من ملايين السنين مع نشأة المملكة النباتية، مضيفا أن نحل العسل خلقة الله وأوجدة للحفاظ على التنوع الحيوي للنباتات النختلفة والحفاظ على الأصناف والانواع المختلفة مما يساهم فى القطاع الزراعي.

يساهم في 35% من غذاء العالم
وأضاف رئيس قسم النحل أنه يلقح أكثر من 50% من إجمالي المحاصيل التي يستخدمها الأنسان كغذاء ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بـ 35% من الغذاء الذي يستهلكه العالم.


وعدد فوائد نحل العسل لما له من أهمية كبيرة فى التنوع الحيوي والحفاظ على الأنواع المختلفة كما ان القطاع الزراعي له أهمية كبيرة و يساهم بأكثر من 14% من الناتج المحلى الأجمالي ويساهم ما يقرب من 20% من إجمالي الصادرات، ويساهم بنسبة كبيرة من الأمن الغذائي المصري خاصة مع إهتماما القيادة السياسية بألأهتمام بالقطاع الزراعي خصوصا المحاصيل التي تصاب بالعجز.

 

 

معهد البحوث الزراعية غذاءية علاجية عسل نحل غذاء ملكات النحل حبوب اللقاح قطاع الزراعة

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