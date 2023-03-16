هيحرق الدهون بسرعة ..أسرع رجيم لنحت جسمك قبل رمضان

هل زاد وزنك كثيرا خلال الشتاء؟ وتبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن وحرق الدهون قبل رمضان ومنحك الشبع إليك ريجيم يخلصك من 3 كيلوجرامات فى الأسبوع يقدمه موقع “بولد سكاي الهندي”.
الأسبوع الأول
الإفطار الساعة الثامنة صباحا :
كوب شاي أو نسكافيه بلبن خالي الدسم + ملعقة عسل نحل+ قطعة جبن بيضاء أو 3 ملاعق فول + 1 خبز سن
أو
بيضة مسلوقة +طبق سلطة
الغداء ..
اليوم الآول .. شريحتين من السمك المشوي +سلطة +رغيف سن
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز
اليوم الثاني ..خضار سوتيه +سلطة + رغيف سن
أو
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
اليوم الثالث ..نصف كيلو سمك+4 ملاعق أرز +سلطة
3 ملاعق مكرونة + فيليه سمك مشوي
اليوم الرابع..ربع فرخة مشوية +خضار سوتيه+ سلطة
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
اليوم الخامس ..شريحتان لحم مشوى + سلطة + خضار سوتيه
3 ملاعق مكرونة +2 برحر مشوى
اليوم السادس أو السابع
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم
بعد ساعتين
كوب من الجنزبيل أو كوب من بذور الكتان
العشاء
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
ثمرة فاكهة
العشاء
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
أو طبق شوفان بالبن خالي الدسم.