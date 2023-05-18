الزراعة: المشروعات مثل مستقبل مصر تقرب الدولة للاكتفاء الذاتي من القمح.. فيديو

أكد الدكتور أحمد جاد الله، عضو قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المشروعات الجديدة، مثل مستقبل مصر وغيرها، تقرب الدولة من الاكتفاء من القمح، مشيرا إلى أن زيادة سعر توريد القمح شجع المزارعين على زراعة القمح.

وقال أحمد جادالله، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك هدفا نسعى لتحقيقه هو زيادة المستهدف من الإنتاجية، مبينا أن متوسط مصر من الإنتاجية 19.2 أردب.

وتابع عضو قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك خطة يتم العمل عليها لزيادة القدرة المحصولية من القمح، مشددا على أن الحقول الإرشادية تعمل على تحقيق توريد 24 أردبا سنويا من أفدنة المحصول.

تطبيق التقنيات والأساليب الحديثة

وأشار أحمد جادالله إلى أن المشروعات الجديدة ستحقق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من كافة المحاصيل الزراعية، مبينا أنه يتم فيها تطبيق التقنيات والأساليب الحديثة.

