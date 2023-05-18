عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: المشروعات مثل مستقبل مصر تقرب الدولة للاكتفاء الذاتي من القمح.. فيديو

القمح
القمح

أكد الدكتور أحمد جاد الله، عضو قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن  المشروعات الجديدة، مثل مستقبل مصر وغيرها، تقرب الدولة من الاكتفاء من القمح، مشيرا إلى أن زيادة سعر توريد القمح شجع المزارعين على زراعة القمح.

 

وقال أحمد جادالله، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك هدفا نسعى لتحقيقه هو زيادة المستهدف من الإنتاجية، مبينا أن متوسط مصر من الإنتاجية 19.2 أردب.

 

وتابع عضو قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك خطة يتم العمل عليها لزيادة القدرة المحصولية من القمح، مشددا على أن الحقول الإرشادية تعمل على تحقيق توريد 24 أردبا سنويا من أفدنة المحصول.

 

 تطبيق التقنيات والأساليب الحديثة

وأشار أحمد جادالله إلى أن المشروعات الجديدة ستحقق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من كافة المحاصيل الزراعية، مبينا أنه يتم فيها تطبيق التقنيات والأساليب الحديثة.
 

مركز البحوث الزراعية مستقبل مصر الاكتفاء من القمح سعر توريد القمح ى زارعة القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ