يوسف أسامة المفتاح.. صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق عن أبرز صفقات موسم الانتقالات الصيفية المقبله في الفريق .

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” أن الزمالك يرغب في ضم عدد من الصفقات من بيراميدز مشددا على أنه في حال تواصل بيراميدز مع الزمالك لاتمام صفقه يوسف أسامه نبيه سيتقدم الزمالك بعرض لضم عدد من نجوم بيراميدز .

وأضاف طارق السيد أن بيراميدز يرغب في ضم عدد من نجوم الزمالك وستكون صفقة تبادلية كبري بين الناديين.

وقال إن رحيل يوسف أسامة نبيه سيفتح الباب لإجراء الصفقات التبادلية.

وعن أحمد فتوح نجم الزمالك قال إنه يقترب من العودة للمشاركة مع الفريق عقب إصابته لفترة طويله اقتربت من شهر مشددا على أن البعض أشاع أن سبب الغياب فني وإداري لكن الاصابة هي السبب