روسيا ترد على قادة مجموعة السبع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ستحقق النصر، برغم كل شيئ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر لافروف، أن روسيا ستحقق النصر في الميدان الأوكراني.



ولفت لافروف، إلى أن التطورات في ‎أوكرانيا تسرع الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت إن القرارات التي اتخذتها مجموعة الدول السبع في قمتها في اليابان تهدف إلى "الاحتواء المزدوج" لروسيا والصين.

وغير مرة أعتبر لافروف أن الجهود الغربية لمحاصرة روسيا لن تسهم في حل ولا تزيد الأمور إلا تعقيدا.

ويجتمع قادة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، في ظل حضور للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.