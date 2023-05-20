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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عادة رياضية ومن زاوية أخرى| شاهد… هل قصد لاعب فنربخشه البصق على تريزيجيه أثناء السجود؟

تريزيجيه و اللاعب
تريزيجيه و اللاعب التركي

شهدت مباراة فنربخشه أمام طرابزون، واقعة مُشينة كان بطلها مدافع فنربخشه، ساميت أكايدين، عندما قام بالبصق على محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون أثناء سجوده عقب تسجيل هدف.

فيديو بصق اللاعب التركي علي تريزيجيه
 

وأثارت تلك الواقعة، غضب العديد من متابعي ومسؤولي الكرة التركية، حيث أدانها بشدة العديد من المتابعين عقب نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرها البعض واقعة «مُشينة» لا تمت للرياضة بصلة.
 

وتحدث الكثير من الجماهير التركية عن الواقعة، حيث طالب البعض من الاتحاد التركي لكرة القدم أن يتم معاقبة ساميت على هذا السلوك.
 

رد طرابزون سبور

وقال طرابزون سبور في بيانه الذي أصدره صباح اليوم السبت: "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد محمود تريزيجيه لاعب فريقنا خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشة في 18 مايو 2023".

 

وأضاف: "إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق سامت أكايدين لاعب فنربخشة على لاعبنا بينما كان يسجد احتفالا بالهدف الذي سجله”.

وأكمل بيان النادي التركي: "نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم مع سامت أكايدين والاتحاد التركي لكرة القدم، وخاصة نادي فنربخشة الرياضي، لاتخاذ إجراءات على الفور”.

وأتم بيان طرابزون سبور: "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف، ورفض مثل هذا العدوان والأعمال اللا إنسانية، وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم، حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام”.


 

رد مدافع فنربخشه

من جانبه، رد ساميت أكايدين، مدافع فنربخشه، على الادعاءات بـ «بصقه» على محمود تريزيجيه، مهاجم طرابزون سبور، في مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين.

ونفى سامت أكايدين لاعب فنربخشة، البصق على محمود حسن "تريزيجيه" نجم طرابزون سبور أثناء سجوده على بينما كان يسجد احتفالا بالهدف الذي سجله في فريقه.

وقال سامت أكايدين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تعليقًا على الاتهامات: إنني أدين المزاعم اللا أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق التلاعب بحركتي من زاوية الصورة، وهو جزء من عادة الرياضي، أدعو إلى الله علي الذين يحاولون تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية بمثل هذا الافتراء “.
 

والجدير بالذكر أن تريزيجيه سجل هدف طرابزون الوحيد في خسارته أمام فنربخشة بنتيجة (3-1) في الدوري التركي، يوم الخميس الماضي.

تريزيجيه ساميت أكايدين فيديو بصق طرابزون سبور التواصل الاجتماعي

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