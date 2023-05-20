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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركزية القضية الفلسطينية | أهم بنود إعلان جدة الصادرة عن القمة العربية

القمة العربية
القمة العربية

عرضت قناة دي إم سي الفضائية تقريرا أفاد أن القمة العربية قد اختتمت جلساتها في دورتها الثانية والثلاثين في  المملكة العربية السعودية وانعقدت جلساتها بجدة وتم التأكيد على مركزية  القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود للتواصل لتكثيف الجهود  ووضع حلول  شاملة وعادلة لها وأهم بنود إعلان جدة الصادر عن القمة العربية كالتالي  ..

  • التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها احد العوامل الرئيسية للاستقرار في المنطقة.
  • التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتواصل إلى تسوية شاملة وعادله للقضية الفلسطينيه على اساس حل الدولتين.
  • التجديد على وقف التدخلات الخارجيه في الشؤون الداخليه للدول العربيه.
  • الرفض التام لدعم تشكيل الجامعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.
  • التأكيد على ضرورة التهدئه في السودان وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
  • والتأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
  • والترحيب باستئناف المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة العربية بما يدعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها.
  • التضامن مع لبنان وحث كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية.
  • طرح مبادرات تسهم في دفع العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
استقرار اليمن التدخلات الخارجية التهدئة الأطراف اللبنانية التضامن الجامعة العربية

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