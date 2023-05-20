بعد 224 يومًا .. قائد فاجنر يعلن السيطرة الكاملة على باخموت

أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، اليوم السبت، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وقال بريجوزين إن قواته ستبدأ تسليم باخموت للجيش الروسي الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن السيطرة على المدينة استغرقت 224 يومًا.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أقرت أمس الجمعة، بتحقيق القوات الروسية تقدمًا على الأرض داخل باخموت، مؤكدة أنها لم تسيطر عليها الآن وأن القتال مازال مستمرا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، الجمعة، إن القوات الروسية تحاول استعادة الأراضي التي خسرتها في جميع أنحاء مدينة باخموت الأوكرانية، لكن قوات كييف تصد تلك الهجمات.

وأضافت ماليار أن القوات الروسية اكتسبت بعض الأرض داخل المدينة نفسها، لكنها لا تسيطر عليها والقتال مستمر.