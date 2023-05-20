مكذبًا أوكرانيا.. قائد فاجنر الروسية ينشر اللقطات الأول لإعلان السيطرة على باخموت

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، الإعلان الرسمي من قبل قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، بشأن السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية، التي كانت محور المعركة الأطول في الحرب الروسية.

وظهر بريجوزين في الفيديو وهو بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون الأعلام الروسية ولافتات فاجنر، مؤكدًا أن وحداته سيطرت على مدينة باخموت بأكملها وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضح أن قواته ستنسحب من باخموت اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 25 مايو للراحة وإعادة التدريب، مشيرًا إلى أن وحداته قاتلت في المدينة وحدها وليس كما جاء في بيانات وزارة الدفاع الروسية، حيث خاضوا معارك بشكل طوعي حفاظًا على مصالح الشعب الروسي.

ويمكن سماع انفجارات بعيدة، بينما كان بريجوزين يتحدث خلال الفيديو.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الأوكرانية، أقرت أمس الجمعة، بتحقيق القوات الروسية تقدمًا على الأرض داخل باخموت، مؤكدة أنها لم تسيطر عليها الآن وأن القتال مازال مستمرا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، الجمعة، إن القوات الروسية تحاول استعادة الأراضي التي خسرتها في جميع أنحاء مدينة باخموت الأوكرانية، لكن قوات كييف تصد تلك الهجمات.

وأضافت ماليار أن القوات الروسية اكتسبت بعض الأرض داخل المدينة نفسها، لكنها لا تسيطر عليها والقتال مستمر.