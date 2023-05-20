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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتخابات تركيا.. توقعات بحصول أردوغان على أصوات المقيمين في ألمانيا

اردوغان
اردوغان

بدأ الأتراك المقيمون في الخارج، التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، للاختيار بين كل من رجب طيب أردوغان وكمال أوغلو، والتي تم الاحتكام لها بعد فشل المرشحين في الحصول على أكثر من 50% +1 من أصوات الناخبين بالجولة الأولى.

وقال عربي مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن ألمانيا تستضيف أكبر جالية تركية حول العالم، ويبلغ عددها 3 ملايين مواطن تركي، يحق لـ1.5 مليون منهم فقط التصويت في الانتخابات الجارية، وخصصت لهم 16 لجنة انتخابية، موزعة على مدن مختلفة في ألمانيا.

وأضاف أن الجولة الأولى شهدت تصويت 732 ألف ناخب مقيم في ألمانيا، وهو تقريبًا نصف عدد الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن أردوغان نجح في الحصول على 65% من أصواتهم.

وأشار إلى أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قد تمثل مؤشرات واضحة لهوية المرشح الذي ستذهب له أصوات الناخبين الأتراك المقيمين في ألمانيا، لافتًا إلى أن التحليلات التي نشرتها وسائل الإعلام الألمانية حول الانتخابات التركية، تُرجح فوز أردوغان بأصوات الجالية التركية في ألمانيا.

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