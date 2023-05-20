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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: تركيا غير مستعدة لعضوية السويد بحلف الناتو

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده لن تنظر بإيجابية إلى عضوية السويد في حلف الناتو بسبب سماحها لما سماها "امتدادات التنظيمات الإرهابية" بحرية الحركة على أراضيها.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أجاب أردوغان على سؤال لشبكة سي ان ان عما إذا كانت تركيا مستعدة لدعم عضوية السويد في الناتو، بالقول: "لسنا مستعدين للسويد في الوقت الحالي".

وتابع: "لن ننظر بإيجابية إلى عضوية السويد في الناتو ما دامت تسمح لامتدادات التنظيمات الإرهابية بأن تصول وتجول في شوارعها".

وقال إنه ينبغي للبلد العضو في الناتو أن يكون حازما في مكافحة الإرهاب وألا يسمح أبدا للتنظيمات الإرهابية بالتهجم على عضو آخر بالحلف.

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وأثار انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي رسميًا، مطالبات وضغوط غربية لتسريع وتيرة قبول عضوية جارتها السويد إلى الناتو، في الوقت الذي عاد الحديث عن الرغبة التركية لشراء مقاتلات "إف 16" من الولايات المتحدة، وربط الموافقة على الطلب السويدي بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة.

لا تزال تركيا وهنغاريا تعترض طريق السويد إلى عضوية الناتو، إذ يتطلب الأمر موافقة جميع الدول الـ 30 الأعضاء في الحلف لإضافة أعضاء جدد، على غرار ما جرى مع فنلندا.

وتقدمت هلسنكي وستوكهولم للانضمام إلى الناتو معًا في العام الماضي في أعقاب العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا، لكن مصيرهما تباعد بعد أن صادقت تركيا على طلب فنلندا، بينما أجلت النظر في الطلب السويدي، إثر نزاع طويل الأمد بشأن ما تراه أنقرة دعمًا للجماعات الكردية، وكذلك القيود المفروضة على صادرات الأسلحة.

كما دخلت المجر على خط المعركة، وصدقت على طلب فنلندا لكنها قالت أيضًا إنها ترفض طلب السويد.
 

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