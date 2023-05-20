بيان عاجل لـ أوكرانيا بعد أنباء سيطرة روسيا على باخموت

نفت القيادة الشرقية للجيش الأوكراني ، سيطرة قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية اليوم السبت، على مدينة باخموت بالكامل.

وقالت القيادة الشرقية للجيش الأوكراني ، إن القوات تواصل المعركة داخل باخموت، ومستمرون في القتال بجنوب غرب المدينة.

وأعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوزين، في وقت سابق، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية، والتي كانت محور المعركة الأطول في الحرب الروسية.

وظهر بريجوزين في فيديو وهو بالزي العسكري أمام صف من المقاتلين يحملون الأعلام الروسية ولافتات فاجنر، مؤكدًا أن وحداته سيطرت على مدينة باخموت بأكملها وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضح أن قواته ستنسحب من باخموت اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 25 مايو للراحة وإعادة التدريب.

ويمكن سماع انفجارات بعيدة، بينما كان بريجوزين يتحدث خلال الفيديو.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أقرت أمس الجمعة، بتحقيق القوات الروسية تقدمًا على الأرض داخل باخموت، مؤكدة أنها لم تسيطر عليها الآن وأن القتال مازال مستمرا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، الجمعة، إن القوات الروسية تحاول استعادة الأراضي التي خسرتها في جميع أنحاء مدينة باخموت الأوكرانية، لكن قوات كييف تصد تلك الهجمات.

وأضافت ماليار أن القوات الروسية اكتسبت بعض الأرض داخل المدينة نفسها، لكنها لا تسيطر عليها والقتال مستمر.