كالنقش على الحجر| الحوار الوطني يفتح ملف التعليم قبل الجامعي.. وخطة لتطويره بـ 160 مليار جنيه ومسرحة المناهج وحصص للأنشطة

تطوير المنظومة التعليمية، مفتاح تقدم الأمم والسبيل لزيادة الوعي وبناء الشخصية المساهمة في تنمية الأوطان والتصدى للأفكار والسلوكيات المتطرفة، ومن هنا أولى الحوار الوطني اهتماما بالغا بملف التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعي.

موازنة التعليم قبل الجامعى

ووافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم على موازنة التعليم قبل الجامعي بمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 بحوالي 160 مليارا و341 مليون جنيه بزيادة قدرها (28.7) مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها 22% تقريبا.

وتتلخص أهم هذه الزيادات في 27 مليار و163 مليون جنيه بالباب الأول الخاص بالأجور بنسبة زيادة قدرها 27% تقريباً عن العام المالي 2022 / 2023 وتمثل جملة اعتمادات باب الأجور 79.6% من إجمالى الاعتمادات لهذا العام، فيما تمثل جملة اعتمادات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات بمشروع الموازنة حوالي مليار 73 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17% تقريباً عن العام المالي 2022 / و2023 وتمثل جملة اعتمادات الباب الثانى 7.5% من أجمالي الاعتمادات لهذا العام.

وأوضحت موازنة التعليم قبل الجامعى المقدمة لمجلس النواب، عن أنه يتم صرف حافز للقائمين على تطوير التعليم قبل الجامعي وهم : معلمي وموجهي الصفوف بدءاً من رياض الاطفال حتى الصف الخامس الابتدائي ، وكذلك مديرو ووكلاء المدارس بواقع 800 جنيه شهرياً من أكتوبر وحتى نهاية يونيو ( تمثل عام دراسي ) وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا الحافز 2.5 مليار جنيه، كما يتم صرف الحافز كذلك لمعلمي مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر والمخاطبين بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 95 بشأن الأمراض المزمنة، وسيتم إضافة معلمي وموجهي الصف السادس الابتدائي إلى الفئات المستحقة للحافز إعتباراً من العام المالي القادم 23/24.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في هيئات التدريس، أشار ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءات تعيين أول دفعة (30 ألف معلم ) لمن اجتاز الاختبارات التي تم إجرائها بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم إعداد برنامج تدریبی تربوی یعقبه تدريب لياقة ذهنية.

وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم، أنه في ظل الزيادات المتلاحقة للأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار تم العمل على تخفيض التكلفة الخاصة بطبع الكتب للعام القادم ٢٣/٢٤ من 25.2 مليار جنيه إلى 10.5 مليار جنيه وهو أقصى تخفيض تم التوصل إليه ، حيـث تـم إتخاذ عده إجراءات تم على أثرها تخفيض التكلفة وهي كالتالي : توحيد وتخفيض المواصفة الفنية للكتب، وتخفيض عدد صفحات الكتب وتفعيل المحتوى الإلكتروني والتحول الرقمي، والتفاوض مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية لتخفيض نسب حساب حقوق الملكية الفكرية للكتـب طبقا لسعر المناقصة هذا العام لتصل لنسبة 30 % للكتب بدلاً من 100 %.

مصر خالية من الأمية عام 2030

وقال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن مصر ستعلن أنها خالية من الأمية عام 2030، مضيفا: "هناك جهود كبيرة للتوسع في محو الأمية وتعليم الكبار، وهذا التوسع يشمل مفردات مختلفة وأن ما يتم تعليمه للفلاح غير الفني وهو الأمر الذي يتطلب تغير إستراتيجية التدريس".

وأكد أن موازنة الهيئة العام الماضي كانت 518 مليونا تنفق في 3 محاور ونحن نتبنى ثقافة ترشيد الإنفاق والتركيز على ثقافة المتطوع والتعامل مع منظمات المجتمع المدني الأمية ".

وقال: "من المفروض تتحرر مصر من الأمية 2030، ولتحقيق هذا المستهدف أدعو إلى زيادة المخصصات المالية للهيئة"، مشيرا إلى أن نسبة الأمية في مصر لآخر إحصائية رسمية 15 مليونا و900 ألف بنسبة 23 % وكانت هذه النسبة = 29 % عام 2011.

كما طالب بتوحيد مصادر التمويل وتوحيد مظلة واحد لمحو الأمية، داعيا إلى تحديث قانون الهيئة، مضيفا: "من 30 سنة لم يتغير هذا القانون ".

وعقب النائب سامي هاشم رئيس اللجنة، قائلا:" الهيئة ليست هي الوحيدة التي تعمل على محو الأمية بل نحن جميعا عملنا على هذا الأمر"، مضيفا: "عليكم إعداد مشروع قانون خاص بالهيئة والتقدم به من خلال مجلس النواب"، مشددا علي أن محو الأمية لن يتوقف عند القراءة والكتابة. فيما عقب النائب محمد الحمامي، قائلا: "نحن نحتاج إلى مشروع قومي لمحو الأمية ".

وقال الدكتور علاء كمال الدين عشماوي رئيس هيئة ضمان جودة التعليم ، إن الهيئة تشهد تطويرا في الكثير من المحاور، أبرزهم محور الملف الدولي وعمل شركات مع جهات دولية بالإضافة إلي الاعتماد المتبادل مع هيئات دولية في الخليج وأمريكا.

وقال رئيس هيئة ضمان جودة التعليم: “نستهدف الوصول إلي الاعتماد ونشر ثقافة الجودة وذلك بالتعاون مع جهات دولية لها خبرة هذا المجال”.

وبشأن موازنة الدولة، قال: "الموازنة وصلت 58 مليونا في العام المالي الجديد".

وعقب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة أقرت تعديلات مشروع قانون الهيئة وتم أعتماده من مجلس النواب، وبالتالي نحن ندعم الهيئة وعملها.

في سياق متصل، قال الدكتور محمود أبوالنصر، المقرِر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني، إنه يجب توفير موارد بشرية ذات قدر وكفاءة وتتمتع بدرجة عالية من الأخلاقيات المهنية، مطالبا بضرورة تطوير المعلم من أجل مجتمع يقوم على التعليم واقتصاد يقوم على المعرفة.

وأضاف: نحتاج إلى خطوات إصلاحية للنهوض بالتعليم قبل الجامعي، بينها إتاحة فرصة متكافئة لجميع الأطفال فى سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم على جميع مستوياته، مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى، وتحسين جودة فاعلية الخدمة التعليمية، والإصلاح المتمركز حول المدرسة والقضاء على الدروس الخصوصية والتسرب وكثافة الفصول.

أبرز الخطوات التي تم انجازها لتفعيل الأنشطة المدرسية

وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا بالغًا بـ الأنشطة التربوية بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بإلإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة.

تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استراتيجية واضحة لتطبيق يوم الأنشطة في المدارس، من خلال إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة في المدارس على مستوى الجمهورية، وكيفية الاستفادة من التعاون مع وزارة الثقافة في اكتشاف الموهوبين، وصقلهم، وتدريب الطلاب فى مجالات الأدب والغناء والرسوم الفنية، والشعر، والتأليف المسرحى والتمثيل أثناء يوم النشاط، واستمرار هذا الدور خلال العام الدراسى والعطلة الصيفية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها استهدفت من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس ، اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

إعادة إحياء المسرح المدرسي

كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي ، مبادرة إعادة إحياء المسرح المدرسي ، التي تعد آلية منظمة تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفن ، لعمل نهضة فى المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال اختيار أفضل ٥ طلاب موهوبين في مجال التمثيل على مستوى كل إدارة تعليمية ثم على مستوى كل مديرية ثم يتم انتقاء فريق يمثل المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التعليم والثقافة لدعم الموهوبين واكتشافهم ورعايتهم، لضمان الاستدامة لهذا العمل، وإثراء الطلاب الموهوبين خلال العام الدراسى والعطلة الصيفية، وكيفية دعم المسرح المدرسى، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للنشاط المدرسي؛ لما له من أثر بالغ في تنمية مواهب الطلاب ورفع قدراتهم المعنوية.

مسرحة المناهج

وتقرر إذاعة المواد الفيلمية والمصورة الخاصة بالأطفال والتي تنتجها وزارة الثقافة على قنوات مدرستنا وإعادة التعاون فى مشروع مسرحة المناهج، بإعتبار أن مسرحة المناهج الدراسية طريقة ناجحة لإيصال المعلومات والأفكار المراد نقلها للطلاب لما لها من دور فاعل في تأكيد المفهوم للمادة العلمية المطلوبة وتبسيطها بأسلوب مناسب، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الجانبين؛ لتنفيذ الموضوعات محل التعاون لبدء العمل بها.

وتتعاون وزارتي التعليم والثقافة ، في مشروع "مسرحة المناهج" المدرسية لتقديمها في قالب شيق يبسط المعلومة لأبنائنا الطلبة، ويدعم تحصيلهم الدراسي.

أولمبياد مدارس مصر

وانطلقت فعاليات أولمبياد مدارس مصر هذا العام فى السويس وذلك لدعم الطلاب فى كافة المجالات بجانب اكتشاف مواهبهم

وضمت أولمبياد مدارس مصر بين الطلاب، منافسات في المجالات التعليمية والثقافية والمعرفية، إضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع تهم لافكار مؤثرة في المجتمع المصري، ومن بينها مشروع مواجهة التنمر في المدارس والذي وصل للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في الأولمبياد.

التعليم قضية أمن قومي

أكد الدكتور محسن فراج أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وجود أولوية للتعليم كقضية أمن قومي في الحوار الوطني شيء جيد جدا، حيث جرى تخصيص لجنة للتعليم في المحور المجتمعي.

وأضاف أنّ التعليم يواجه تحديات كثيرة في مصر حيث يتراجع عن مستويات التنافسية العالمية، ولكن مصر تقدمت عدة مراكز في السنوات الأخيرة، مشددًا على ان طموحات المجتمع المصري تجاه التعليم أكبر من ذلك بكثير.

وتابع أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنّ التعليم تواجهه تحديات كثيرة لا تخفى على أحد، إذ إن كل المجتمع المصري يدرك وجود مشكلات وصعوبات في التعليم يجب منحها أولوية وأهمية في أجندة الحوار الوطني، والأسبوع المقبل سيشهد عقد جلستين للتعليم قبل الجامعي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار السعي إلى ربط التعليم بسوق العمل مباشرة لتقديم كوادر تنهض بالبلاد اقتصاديا.

وحسب تقديرات وأرقام الجهات المختلفة فإننا نحتاج إلى 60 ألف فصل مدرسى سنويا لتناسب الزيادة السكانية، مع أعداد أخرى لملء الفجوة فى الفصول التى تكونت على مدى عقود، بالطبع فإن هذه الفصول والمدارس تتطلب موازنات ضخمة، بجانب توفير المعلمين الأكفاء، القادرين على استيعاب المناهج الحديثة وطرق التدريس التى تناسب العرض، والكوادر والأدوات والتكنولوجيا.