الصوفية تحتفل بمولد الشاذلي.. والمريدون يصعدون جبل حميثرة لزيارة ضريحة

تحتفل الطرق الصوفية بمولد أبى الحسن الشاذلى اليوم السبت ٢٠ مايو.

ويحرص الآلاف من المريدين والمحبين التابعين للطرق الصوفية على الإحتفال بمولد القطب الصوفي الشيخ أبو الحسن الشاذلى خلال الليلة الختامية بوادى حميثرة غرب مدينة مرسى علم.

وتبعد قرية الشيخ أبو الحسن الشاذلى قرابة 150 كيلو مترًا من مدينة مرسى علم، حيث تسمى المنطقة التى تقع فيها القرية بوادى حميثرة، ويتسم ذلك الوادى بارتفاعات جبلية ربما أشهرها جبل حميثرة الذى يصعده المريدون والمحبون القادمون لزيارة ضريح قطب الصوفية أبو الحسن الشاذلى.

أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي، الزاهد، الصوفي وإليه تنتسب الطريقة الشاذلية، سكن الإسكندرية، وولد 571هـ بقبيلة الأخماس الغمارية، تفقه وتصوف في تونس، وتوفي الشاذلي بوادي حميثرة بصحراء عيذاب متوجهًا إلى مكة في أوائل ذي القعدة 656هـ.

تتلمذ أبو الحسن الشاذلي، عند نشأته على يد الإمام عبد السلام بن مشيش في المغرب، وكان له كل الأثر في حياته العلمية والصوفية، ثم رحل إلى تونس، ورحل بعد ذلك إلى مصروأقام بالإسكندرية، حيث تزوج وأنجب أولاده شهاب الدين أحمد وأبو الحسن علي، وأبو عبد الله محمد وابنته زينب، وفي الإسكندرية أصبح له أتباع ومريدون، وانتشرت طريقته في مصر بعد ذلك، وانتشر صيته على أنه من الصوفية في العالم أجمع.

ويتوافد مريدوا أبوالحسن الشاذلي، من كل حدب وصوب من جميع أنحاء مصر وعدد كبير من الدول العربية، وسميت القرية التي يقع بها الضريح والمسجد باسم أبوالحسن الشاذلي نسبة له، ويعد أحد أقطاب الصوفية، والذي وافته المنية في ذلك الوادي عند مروره به إلى ميناء عيذاب الذي يقع جنوب البحر الأحمر، خلال الذهاب لأداء فرائض الحج.

ونظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث برعاية فضيلة الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، الملتقى الصوفي الثاني :" المدرسة الشاذلية أصولًا ومنهجًا" وذلك احتفاءً بذكرى انتقال الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه

وذكر مركز الإمام الشاذلي لإحياء التراث الصوفي التابع لأكاديمية أهل الصفة بالبيت المحمدي أن الملتقى يقام بمشاركة وحضور كبار علماء الأزهر الشريف والطرق

الصوفية، ويناقش عدة محاور يتناول:

المحور الأول :أبو الحسن الشاذلي شيخًا للطريقة الشاذلية

المحور الثانى :الطريقة الشاذلية الأصول والقواعد والمناهج

المحور الثالث:أسانيد المصريين إلى الإمام أبى الحسن الشاذلى

المحور الرابع: أبو الحسن الشاذلي فى كتابات العلماء.