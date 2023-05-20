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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يحارب السرطان | فوائد صحية مذهلة لتناول الفول الحراتى

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد تناول الفول الحراتى.

 

1. محاربة السرطان

2. تحسين الخصوبة والحمل وحماية الجنين من التشوهات وخاصة تلك التي تصيب الحبل الشوكي.

3. المحافظة على صحة العظام

4. الحفاظ على صحة القلب

5. ينقص الوزن

6. يمد الجسم بالطاقة اللازمة له، مما يقلل من الشعور بالتّوتر والتعب والإجهاد.

7. يقوي الجهاز المناعي في الجسم. ويزيد من معدلات الكولسترول الجيد في الدم. ويخفض الكولسترول الضار.

8. يحافظ على مستوى متوازن من معدل السكر في الدم.

9. يساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

10. يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة.

11. . غني بالفيتامينات

- حمض الفوليك:

- فيتامين C

- فيتامين A

- فيتامين ك، والثيامين، والنياسين.

بعض أضرار زيادة استهلاك الفول الأخضر

1- الفوال وهو فقر دم انحلالي ينتج عن نقص إنزيم الغلوكوز رقم6

2- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل التخمة وعسر الهضم.

3- يعتبر خيار غير مناسب للأشخاص الذين يحاولون اكتساب الوزن نظرًا لكونه أحد الأطعمة التي تشعرك بالشبع لأنها تأخذ مدة أطول داخل الأمعاء والمعدة.

 

 

التخلص من السموم التخمة فوائد خارقة لتناول الفول الحراتى فوائد لا تتوقعها عند تناول الفول الحراتي

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