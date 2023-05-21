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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكاتشب فى المنزل بتكلفة بسيطة .

طريقة عمل الكاتشب في المنزل

المقادير:

6 حبة طماطم

6 فصوص ثوم مفروم ناعمً

بصلة صغيرة مبشورة ناعمً

خل أبيض (نصف كوب) أو بحسب الرغبة

4 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة نشا ( كورن فلور)

ربع كوب ماء

نقطتين لون طعام أحمر حسب الرغبة

طريقة التحضير

- نعصر الطماطم ونصفيها جيدا.

- في وعاء علي النار ضعي عصير الطماطم مع البصل والثوم على درجة حرارة متوسّطة واتركيه حتى يغلي.

- اضيفي لعصير الطماطم السكر والملح والخل واخلطي المزيج جيدًا بالبلندر أو الخلاط الكهربائي واتركيه على حرارة منخفضة.

- في وعاء، ذوّبي النشا مع القليل من الماء وأضيفيه تدريجيًا على الخليط مع التحريك المستمر لتحصلي على القوام المطلوب واحرصي على الخلط باستمرار كي لا يتكتّل الخليط.

- ارفعي الوعاء من علي النار واتركيه جانبًا حتى يبرد مع التقليب من فترة إلى أخرى حتى لا يتكتّل.

- تترك حتي تبرد وتعبأ في برطمانيات معقمة واحفظيها في الثلاجة

 

 

 

الكاتشب الطماطم طريقة عمل الكاتشب عصير الطماطم

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