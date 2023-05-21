تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكاتشب فى المنزل بتكلفة بسيطة .
طريقة عمل الكاتشب في المنزل
المقادير:
6 حبة طماطم
6 فصوص ثوم مفروم ناعمً
بصلة صغيرة مبشورة ناعمً
خل أبيض (نصف كوب) أو بحسب الرغبة
4 ملاعق كبيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة نشا ( كورن فلور)
ربع كوب ماء
نقطتين لون طعام أحمر حسب الرغبة
طريقة التحضير
- نعصر الطماطم ونصفيها جيدا.
- في وعاء علي النار ضعي عصير الطماطم مع البصل والثوم على درجة حرارة متوسّطة واتركيه حتى يغلي.
- اضيفي لعصير الطماطم السكر والملح والخل واخلطي المزيج جيدًا بالبلندر أو الخلاط الكهربائي واتركيه على حرارة منخفضة.
- في وعاء، ذوّبي النشا مع القليل من الماء وأضيفيه تدريجيًا على الخليط مع التحريك المستمر لتحصلي على القوام المطلوب واحرصي على الخلط باستمرار كي لا يتكتّل الخليط.
- ارفعي الوعاء من علي النار واتركيه جانبًا حتى يبرد مع التقليب من فترة إلى أخرى حتى لا يتكتّل.
- تترك حتي تبرد وتعبأ في برطمانيات معقمة واحفظيها في الثلاجة