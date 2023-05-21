تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكاتشب فى المنزل بتكلفة بسيطة .

طريقة عمل الكاتشب في المنزل

المقادير:

6 حبة طماطم

6 فصوص ثوم مفروم ناعمً

بصلة صغيرة مبشورة ناعمً

خل أبيض (نصف كوب) أو بحسب الرغبة

4 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة نشا ( كورن فلور)

ربع كوب ماء

نقطتين لون طعام أحمر حسب الرغبة

طريقة التحضير

- نعصر الطماطم ونصفيها جيدا.

- في وعاء علي النار ضعي عصير الطماطم مع البصل والثوم على درجة حرارة متوسّطة واتركيه حتى يغلي.

- اضيفي لعصير الطماطم السكر والملح والخل واخلطي المزيج جيدًا بالبلندر أو الخلاط الكهربائي واتركيه على حرارة منخفضة.

- في وعاء، ذوّبي النشا مع القليل من الماء وأضيفيه تدريجيًا على الخليط مع التحريك المستمر لتحصلي على القوام المطلوب واحرصي على الخلط باستمرار كي لا يتكتّل الخليط.

- ارفعي الوعاء من علي النار واتركيه جانبًا حتى يبرد مع التقليب من فترة إلى أخرى حتى لا يتكتّل.

- تترك حتي تبرد وتعبأ في برطمانيات معقمة واحفظيها في الثلاجة