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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني : نعمل للتوصل لوقف إطلاق النار

صدى البلد

أعلن مالك عقار، اليوم السبت، قبوله بتولي منصب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مؤكدا أنه 'سيعمل على التوصل لوقف إطلاق النار ثم إيقاف الحرب بشكل دائم.
 

وقال مالك عقار، في بيان له: 'نعمل على استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي على أساس مشاركة جميع السودانيين دون إقصاء'، مؤكدا أنه 'قبل التكليف بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة ليس بديلا لأحد ولا انحيازا لأي طرف غير السودان'.


وأضاف: 'واجبنا اليوم هو العمل على إيقاف هذه الحرب والتوصل إلى الحلول المنطقية عبر مائدة التفاوض'، مشددا على 'ضرورة تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على أبناء شعبنا'.


وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، تعيين نائبا ومساعدين جدد له في القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
 

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها: 'أصدر القائد العام للقوات المسلحة، قرارا بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة'.
 

يشار إلى أنه في وقت سابق، أصدر عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بإعفاء الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من منصب نائب رئيس مجلس السيادة، فيما أصدر مرسوما دستوريا آخر بتكليف، مالك عقار، نائبا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
 

وتدور منذ منتصف شهر أبريل الماضي اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو 'حميدتي'.
 

وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ أكثر شهر.
 

وتأتي محادثات جدة في إطار السعي لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.

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