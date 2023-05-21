مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية.. ديفندر 2023 |صور

استطاعت السيارة رينج روفر ديفندر، أن تحتل مكانة قوية وسط العديد من السيارات الرياضية، التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تضم تلك النسخة العديد من القدرات الفنية عالية الاداء، بالاضافة إلى انظمة التعليق التي تمنحها افضلية السير على الكثير من التضاريس، إلى جانب تصميمها الخاطف للانظار.

سيارة ديفندر 2023 المعدلة مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية

مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية .. سيارة ديفندر 2023 بقدرات فريدة

سيارة ديفندر 2023 المعدلة مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية

ويبدو أن النسخة ديفندر ارادات أن تزيد من سحرها، بعد ان اضافت إليها شركة إنكاس الكندية، باقة من التعديلات الفريدة من نوعها، حيث جلعت هذه السيارة الرياضية، نسخة جديدة مصفحة، تستطيع أن تواجهة الكثير من التحديات ابرزها انفجارات القنابل اليدوية.

سيارة ديفندر 2023 المعدلة مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية

حيث تتمكن السيارة ديفندر تحمل انفجارين من القنابل اليدوية DM51، بالاضافة إلى التصدي لهجوم مسلح من بنادق مدعومة بذخيرة حية عيار 7.62 ملم بعد تعديلات الحماية من إنكاس، التي تتضمن حماية 360 درجة، حيث تسعى الشركة لتصفيح سيارات كبار الشخصيات، مع الحفاظ على مظهرها الخارجي المميز دون لفت الانتباه لتلك القدرات.

سيارة ديفندر 2023 المعدلة مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية

وتستخدم السيارة ديفندر محرك قياسي ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 5000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 518 حصانا، مع العديد من التجهيزات الخاصة بالحماية، مثل منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الاداء، وادوات دعم قائد المركبة والمساعدة على تحديات الطريق، مع امكانية امداد السيارة بنظام إخماد الحرائق وصفارة الطوارئ، باضافة إلى نظام تنقية الأكسجين في قمرة القيادة.

سيارة ديفندر 2023 المعدلة مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية

سيارة ديفندر 2023 المعدلة مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية

سيارة ديفندر 2023 المعدلة مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية