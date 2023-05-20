برلماني يكشف سبب تأخر قانون الصالح في مخالفات البناء.. فيديو

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، سبب تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك أسباب كثيرة لتأخر القانون منها أنه من المفترض أن الوزارات المعنية تنتهي من أشياء كثير منها الأحوزة العمرانية وحيز التصالح".

أشار النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب،: "الوزارات تعمل على هذا الملف ببطء، وأطالبهم بتسريع الإجراءات"، موضحا: "من ضمن الأسباب أيضا اشتراطات الحماية المدنية".

أوضح النائب إيهاب منصور، عضو محلس النواب،: "متبقي فقط الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية وحيز التصالح لإصدارالقانون".

