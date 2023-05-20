تسكين المجموعة الثامنة لرائدات الغرفة التجارية بمعرض «أهلاً رمضان»

أجرت جيهان فؤاد رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية بالجناح الخاص بالمجلس في معرض أهلًا رمضان بحديقة الشيخ زايد برفقة سالي حوا سكرتير المجلس، لإنهاء إجراءات إخلاء المجموعة السابعة من الرائدات وتسكين المجموعة الثامنة "الجديدة"، وفقا لتوجيهات المهندس احمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، بضرورة استفادة اكبر قدر من العارضات المتقدمة للمشاركة بالمعرض بتقسيمهم الي مجموعات.

من جانبها قالت جيهان فؤاد، وفي إطار سلسلة المجموعات لرائدات الأعمال بجناح المعرض الاقتصادي لسيدات الاعمال، تم متابعة إجراءات إخلاء المجموعة القديمة حيث تم تقديم الشكر لهن علي التفاعل والتعاون بينهم وتفعيل ورش العمل عن طريق أحدي العارضات المتميزات وكيفية تعليم الاطفال والسيدات أعمال الأكسسوارات والهاند ميد.

وأضافت رئيس المجلس الاقتصادي، يستكمل الاستعداد لتسكين المجموعة الجديدة، لليوم الثاني.

وحرص العارضات علي تقديم الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية علي تذليل جميع العقبات خلال فترة مشاركتهم وتقديم جميع أوجه الدعم لهن.



وأضافت سالي حوا سكرتير المجلس، أن المجموعة الثامنة تضم مجموعة مختلفة و متنوعة من الملابس والإكسسوار والأحذيه والشنط والمفروشات والخرز والكروشيه والحرف اليدويه المتميزة والمأكولات والخضروات الجاهزة.

وأضافت سكرتير المجلس، إلي حرص المجلس علي تنوع المنتجات بمعرض اهلا رمضان تسهيلا علي المواطن مع أهمية طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للأسواق الخارجية، وإستفادة أكبر قدر من العارضات خلال فترة إقامة المعرض.

ويشار إلى مد فترة إقامة المعرض في حديقة الشيخ زايد بمحافظة الاسماعيلية، حتي الإحتفال بعيد الأضحي المبارك بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وكان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الغرفة تكلل كافة الجهود لدعم السيدات بما يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - في الفرص الإقتصادية، التي تمكنها من الإرتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن .