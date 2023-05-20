قوى عاملة الإسماعيلية تتفقد شركة ملابس للاطمئنان على أوضاع العاملين

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية؛ جولة ميدانية لشركة جيد تكستايل بالمنطقه الحرة ، والتى يعمل بها اكثر ١٢٥ عاملا من ذوى الهمم ، و٣٠٠٠ عامل من بينهم مدرسون متخصصون في تربية الأطفال.

وذلك لتفقد المصنع من حيث جميع مراحل التصنيع ومخازن الأقمشة ومعمل التلوين للملابس وصالة خطوط الانتاج والاطمئنان على تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كافة أرجاء المصنع .

جاء ذلك نفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال في كافة القطاعات والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من الامراض المهنية وتزيد من الانتاجية.

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية ، أنه تم تنظيم جولة تفقدية لشركة جيد تكستايل للإطلاع على كل جديد داخل المصنع.

كما جرى تفقد المصنع بالكامل، من حيث جميع مراحل التصنيع، و مخازن الأقمشة ، معمل التلوين للملابس ثم صالات الصباغة ، وقسم الأقمشة ، وخطوط الانتاج ، والمطعم المخصص للعاملين ، والأماكن المخصصة لأطفال العاملين كالحضانة وأماكن الالعاب وغرف النوم ،والمسرح، و ملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة مجهزة .

وأكد مدير المديرية ، على انه اطمئن على إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع ، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لاتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين .

كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها .

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