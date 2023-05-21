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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش واستروكس.. حبس تاجر مخدرات بالمطرية

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد ‏نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - هاتف محمول – مبلغ مالى).

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