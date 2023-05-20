الأهلي يهزم ريج الرواندي ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجستي بوش إلى الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي لكرة السلة BAL في نسخته الثالثة بصالة "كيجالي أرينا" في رواندا تحت رعاية NBA.

وتغلب الأهلي على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77 في الدور ربع النهائي ليتأهل للدور نصف النهائي .

وجاءت نتيجة الفترات 23-18 للأهلي والفترة الثانية 46 -32 للأهلي والفترة الثالثة 67-53 للأهلي والفترة الرابعة 94-77 للأهلي .

ويلعب الأهلي في الدور نصف النهائي مع فريق ستاد مالي يوم الأربعاء المقبل وهو الذي تغلب على كيب تاون الجنوب إفريقي بنتيجة 78-69 في ربع النهائي.

ويرأس بعثة الأهلي محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي ، بينما اختار أوجستي بوش المدير الفني للأهلي قائمة البطولة والتي جاءت كالتالي:



مركز 1: مايكل طومسون “أمريكي”، عمر عزب، درامان كامارا “فرنسي”



مركز 2: إيهاب أمين، كوري ويبستر “نيوزيلندي”



مركز 3: عمرو الجندي، محمد أبو النصر، عمرو زهران



مركز 4: نوني أوموت “جنوب سوداني”، مايكل فاكوادي “نيجيري”، سيف سمير



مركز 5: عمر طارق، أحمد إسماعيل

وكان الأهلي قد حل وصيفًا لمجموعة النيل، التي أقيمت مؤخرًا في صالة الدكتور حسن مصطفى بمصر، كما تصدر بترو الأنجولي منافسات المجموعة محققًا العلامة الكاملة.



الجدير بالذكر أن اتحاد المنستير التونسي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة البال لكرة السلة، عقب الفوز على بترو دي لواندا الأنجولي بينما حقق الزمالك لقب النسخة الأولى على حساب اتحاد المنستير التونسي .