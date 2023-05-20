الحزب الناصري: لجنة المحليات بالحوار الوطني ستتفق حول قانون متوازن يستند لنسب الدستور

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، ان الحوار الوطني يخلق مجالًا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية.

وقال أبو العلا في تصريحاته لـ صدى البلد، أنه من المرتقب أن تبدأ الجلسة النقاشية، غدا الأحد، للجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، ومن المقرر أن تناقش اللجنة قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».

وأردف رئيس الحزب العربي الناصري، أن لجنة المحليات ستختص بالتوصل إلى اتفاق حول قانون متوازن للمحليات، يستند إلى النسب التي نص عليها الدستور.



وأكمل الدكتور محمد أبو العلا، أن غياب المجالس الشعبية المحلية طوال السنوات الماضية آثر، على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، موضحة أهمية المحليات بالنسبة للمواطن تكمن في كونها الخطط الاقتصادية والتنموية في الشارع الذي يعيش فيه، والكاشفة لملفي الحوكمة والشفافية في أي بلد.