أصبحت أسوأ من مدن بالعالم الثالث.. سان فرانسسكو مدينة المشردين مع تفشى التعاطي والسرقات “تفاصيل كارثية”

ربما لا يصدق الآلاف من أبناء الدول العربية أن هناك مدينة في بلاد العم سام، تعيش أجواء أسوأ من أجواء العديد من مدن دول العالم الثالث، ولكن تلك الحقيقة رصدتها تقارير المؤسسات الصحفية العالمية، وذلك بعد أن أصبح الوضع في شوارع المدينة الأمريكية لا يطاق، مع انتشار المشردين وتزايد معدلات الجريمة، وانتشار تعاطي المخدرات في طرقاتها.

نعم إنها مدينة سان فرانسيسكو الغارقة في أزمة التشرد، وقد أدى الارتفاع المطرد في الإيجارات في المنطقة والوباء إلى فقدان عشرات الآلاف من الأشخاص منازلهم في السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك، تزداد السرقة، ويرتبط الاستخدام المتصاعد للمخدرات ارتباطًا وثيقًا أيضًا، وذلك وفق ما نشرته صحيفة فوكس الألمانية.

الخليج أصبح أسوأ من العالم الثالث

وتحت عنوان "أسوأ من العالم الثالث"، ذكرت الصحيفة الألمانية، أنه في سان فرانسيسكو، تخرج أزمة المشردين الحادة وتجارة المخدرات عن السيطرة، ففي المركز، يتعين على المارة تخطي الأشخاص المشردين للانتقال من جانب إلى آخر في الشارع، حيث يعيش حوالي 38000 شخص حاليًا في الشوارع في سان فرانسيسكو والمنطقة المعروفة باسم منطقة الخليج، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن السلطات غارقة في تجارة المخدرات المتزايدة باستمرار في الفنتانيل الأفيوني الاصطناعي لدرجة أن الحاكم أرسل مؤخرًا الحرس الوطني إلى المدينة.

"الجمع بين التشرد والأمراض العقلية والفنتانيل يجعل الأمر أسوأ من العالم الثالث، وذلك لأنه يحدث في ظل الأغنياء والأقوياء، ولا يتم التسامح معه فقط" .. هكذا يقول المراسل المحلي المخضرم فيل ماتير لشبكة سي إن إن، وأضاف : "حتى وقت قريب كان يتم تجاهلها تقريبا، ورغم حبي لمدينتى لكن مستقبل سان فرانسيسكو في خطر كبير، ويمكنك أن ترى المكاتب والخيام الفارغة للمشردين، فالآن هناك شيء يعمل مثل حمض أكّال: الفنتانيل".

عدد وفيات المخدرات أكثر من وفيات الأوبئة

شعرت تانيا تيلغمان بالراحة والأمان في سان فرانسيسكو لسنوات عديدة ، كما قالت أم لطفلين للإذاعة الأمريكية. قامت بتربية أبنائها في منطقة نورث بيتش السياحية الشهيرة. لم أكن خائفًا أبدًا من السماح لهم بالخروج إلى الشارع، ولكن الأمور مختلفة الآن، فقد دخل ابنها المراهق إلى ساحة المخدرات هنا، وسرعان ما أصبح مدمنًا، حيث يتعاطى الكوكايين والهيروين ثم الفنتانيل، فكل شيء سهل الحصول عليه، فأول شيء يسألني الناس هنا في محطة مترو الأنفاق هو: هل تريد شراء المخدرات؟ " .. هكذا جاء بتقرير الصحيفة الألمانية.

وتابع التقرير، أنه في بداية الوباء، نزل ابنها إلى الشوارع، حيث يمكنك أن ترى خيام المشردين في جميع أنحاء المدينة، وأصبح سوق الأدوية أسوأ، حيث يمكنه شراء المخدرات في أي مكان واستخدامها في الشارع، ونظرت الشرطة بعيدا، لقد جعلت سياسات المدينة إدمانه أسوأ، وخلال ذروة الوباء ، سجلت سان فرانسيسكو وفيات مرتبطة بالمخدرات أكثر من ضحايا كوفيد.

يمكننا مساعدك في تعاطي المخدرات وليس العكس!

وتقول الأم: "لم يُقبض على الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يتعاطون المخدرات - فقد سمحت لهم الشرطة بالمضي قدمًا، كما سخر مركز طوارئ الأدوية الذي تم إنشائه في عام 2022، وذلك عندما ذهبت بحثًا عن ابني، فحين ذهبت إلى مركز الإغاثة، تم تشغيل موسيقى صاخبة وكان الجميع يتعاطون المخدرات، ورغم أنني كنت مذهولة".

وتكمل والدة المدمن قائله: "ولكني عرفت نفسى على أننى مدمنة، وقلت إنني أريد الإقلاع عن المخدرات سخروا مني، وقال رجل عند الباب يمكننا مساعدتك في تعاطي المخدرات، فتعال غدًا إذا كنت تريد الابتعاد عنه ما كان يُقصد به غرفة طوارئ لعلاج الجرعات الزائدة أصبح على ما يبدو مركزًا لتعاطي المخدرات، فقد تم إغلاقه قبل بضعة أشهر".

السرقة ليست جريمة

وتصف تيلغمان نفسها على أنها ليبرالية، لكنها تعتقد أن الموقف المتراخي لإدارة المدينة مبالغ فيه، وقالت: "إنه يذهب بعيدًا جدًا عندما يمكنك أن تدخن الكراك أمام ضابط شرطة يقف بجانبه ولا يفعل شيئًا، فإذا كان بإمكانك سرقة بضائع تبلغ قيمتها ألف دولار ، فهذا أمر مبالغ فيه، كما تقول عن الاقتراح 47 في كاليفورنيا، والذي يعتبر السرقة جريمة فقط إذا كانت قيمتها ألف دولار أو أكثر، وفي الواقع ، هذا من شأنه أن يخفف من اكتظاظ السجون في كاليفورنيا، لكن منذ تفشي الوباء على وجه الخصوص، خرجت سرقة المتاجر عن نطاق السيطرة في العديد من الأماكن.

وتم إغلاق عدد لا يحصى من المتاجر. حتى سلسلة السوبر ماركت العضوي Whole Foods أُجبرت على إغلاق فرعها الجديد في وسط مدينة سان فرانسيسكو بسبب مخاوف على سلامة موظفيها. قيل أن السرقة أصبحت منتشرة، فقد كان الموظفون قد وجدوا الكثير من الحقن في المراحيض.

لا آمان لمعجون الأسنان داخل الصيدلية

وفي جنوب لوس أنجلوس ، تجربة ميشيل يانك مماثلة: "آخر مرة ذهبت فيها إلى الصيدلية ، حتى معجون الأسنان كان خلف زجاج مغلق، ولم أستطع أن أصدق ذلك، وقال البائع إن الكثير كان يُسرق ببساطة، وتقول يانك إنها بالكاد تتعرف على مسقط رأسها: "حتى في المناطق الجيدة ، توجد شوارع كاملة مليئة بالمشردين، وكثيرون عدوانيون، فلم أعد أشعر بالأمان في كثير من الأحيان لا أجرؤ على مغادرة الشقة عندما أستطيع بالفعل سماع الأصوات العالية في الداخل، من أجل للوصول إلى السوبر ماركت، ويجب أن أتسلقهم، فمعظم أصدقائي هنا يريدون فقط الابتعاد ".

ويصف باري شابيرو ، المدافع عن جمعية حقوق المشردين في Bay Area ، الوضع أيضًا بأنه قاتم: "في الولايات المتحدة ، هناك ثلاثة أشياء تدفع الناس إلى أن يصبحوا بلا مأوى: الأسباب المالية ، والأمراض العقلية والمخدرات، وتكاليف السكن هنا ترتفع بشكل جنوني، فبلدنا لا يفعل شيئا للمرضى عقليا، والآن الفنتانيل متورط أيضًا، فكيف يجب أن يتحسن شيء هناك؟ ".