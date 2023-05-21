عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفلتر مياه البحر وتعيش عليها كائنات نادرة|أشجار المانجروف جزء هام من البيئة الساحلية

أشجار المانجروف
أشجار المانجروف

تتمتع مدينة مرسى علم بسواحلها الجميلة والغنية بالتنوع البيولوجي، ومن بين الكنوز الطبيعية التي تحتضنها المدينة تقع أشجار المانجروف تعتبر هذه الأشجار جزءًا هامًا من البيئة الساحلية وتلعب دورًا بارزًا في الحفاظ على التوازن البيئي وتوفير المنافع العديدة للمجتمع في هذا التقرير، سنستكشف أهمية أشجار المانجروف في مرسى علم ودورها الحاسم في الحفاظ على البيئة.

أشجار المانجروف قادرة على العيش في بيئات مليئة بالملوحة

تعد أشجار المانجروف (Mangrove) نوعًا من الأشجار الاستوائية المتواجدة في المناطق الساحلية والمستجمعات المالحة. تتميز بقدرتها الفريدة على العيش في بيئات مليئة بالملوحة وتكوّن غاباتٍ تُعدّ بيئة حيوية هامة للعديد من الكائنات الحية.

أشجار المانجروف في مرسى علم

تحظى مدينة مرسى علم بتواجد مساحات واسعة من غابات المانجروف، والتي تعد جزءًا أساسيًا من النظام البيئي الساحلي في المنطقة. تعمل أشجار المانجروف على توفير موئل للعديد من الحيوانات والنباتات الساحلية، كما تساعد في حماية السواحل من الفيضانات وتؤمن الثبات التربوي للمناطق الساحلية.

دور أشجار المانجروف في الحفاظ على البيئة

يقول الدكتور محمود حنفى أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار البيئى لمحافظة البحر الأحمر تعتبر أشجار المانجروف أحد أهم الأنظمة البيئية في منطقة البحر الأحمر، حيث تنمو بكثرة في مناطق المد والجزر وتوفر هذه الأشجار بيئة مثالية للكثير من الكائنات الحية والطيور البحرية، نظرًا لفروعها وجذورها التي تشكل مكانًا للتزاوج والعيش، بالإضافة إلى ذلك، تعمل أشجار المانجروف كمأوى للعديد من الكائنات المستوطنة والنادرة والمهددة بالانقراض، وتعتبر بيئة حيوية للحيوانات البرية والمائية.

وأضاف   الدكتور محمود حنفي، الخبير البيئي المعروف، معلومات مهمة حول شجرة المانجروف وقدرتها على تحويل المياه المالحة إلى عذبة، وأكد أن وجود هذه الأشجار في مكان ما يشير إلى وجود تنوع بيئي بيولوجي ضخم.

وبحسب الدكتور حنفي، فإن شجرة المانجروف تُعتبر واحدة من أندر النباتات الموجودة على سطح الأرض، حيث يتواجد هذا النوع من الأشجار في أربعة أماكن فقط حول العالم، بما في ذلك مصر.

وأضاف الدكتور حنفي أن مساحة المناطق التي ينمو فيها شجر المانجروف تبلغ حوالي 5000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى وجود مساحات أخرى في محميات محافظة جنوب سيناء.

 

وتتم زراعة أشجار المانجروف على السواحل حيث تنمو بسرعة، كما أنها تلعب دورًا هامًا في امتصاص الانبعاثات الكربونية، مما يساعد في تخزين الكربون بطريقة أكثر كفاءة مقارنةً بأنظمة بيئية أخرى مثل الغابات الاستوائية المطيرة.

 

وفي الختام، أكد الدكتور حنفي أن وجود أشجار المانجروف يعكس التنوع البيئي الهائل في المكان، ويشير إلى أهمية المحافظة على هذا التوازن البيئي الثمين لضمان استدامة البيئة وحماية النباتات النادرة.

أشجار المانجروف التنوع البيولوجي التوازن البيئي الحفاظ على البيئة المهددة بالإنقراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

انطلاق المنافسات الختامية للقاء الرياضي لمشروع «قادرون باختلاف» في البحر الأحمر

بدء تطوير طريق «الشيخ سالم - الشيخ الشاذلي» بمرسى علم

مطار مرسى علم يستقبل 115 رحلة من 10 دول أوروبية الأسبوع الحالي

لليوم الثاني.. إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

مزايدة عامة لبيع وإيجار وحدات سكنية وقطع أراضي ومحلات تجارية بالغردقة

محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس المدينة وإقامة معسكر للإيواء بسبب زلزال برأس غارب

تنفيذ 511 زيارة في ختام حملة طرق الأبواب بمدينة القصير

وحدة السكان بمدينة الغردقة تناقش قيمة المسئولية

ترشيحاتنا

نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ المتوفين في الفصل التشريعي الأول

الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي: الدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

سقوط باخموت.. أوكرانيا تنفي وروسيا تؤكد فما هي الحقيقة؟

ينحصر على الجوانب العسكرية.. بيان عاجل للجيش السوداني بشأن تفاصيل اتفاق الهدنة

الحوار الوطني.. ممثل الوفد: غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت العقد مثير للجدل

المحامي أحمد جمال يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد بلوجر: دجال تحت سقف الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ